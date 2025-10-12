Xã hội

Tuyên dương 10 gia đình trẻ hạnh phúc năm 2025

SGGPO

Tối 12-10, tại phố đi bộ Bờ Hồ, TP Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025 với chủ đề “Bên nhau, mình là nhà - Viết hành trình yêu thương”.

Vinh danh 10 “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025
Vinh danh 10 “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025

Từ 44 hồ sơ các gia đình trẻ do các tỉnh, thành phố và các tổ chức giới thiệu, hội đồng xét chọn đã chọn ra 10 gia đình tiêu biểu để tuyên dương. Đó là các gia đình tích cực tham gia công tác xã hội; nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ; làm kinh tế giỏi, công tác đạt năng suất và hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con cái.

1000012184.jpg
Đại diện các gia đình trẻ tiêu biểu chia sẻ tại lễ tuyên dương tối 12-10
1000012187.jpg
Các gia đình trẻ tiêu biểu được tuyên dương nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Trong các gia đình được tuyên dương năm nay, có gia đình cầu thủ bóng đá Quế Ngọc Hải, gia đình bác sĩ Đỗ Doãn Bách, gia đình MC truyền hình Lê Mạnh Cường và Đỗ Hương Giang...

Tại lễ tuyên dương, đại diện các gia đình trẻ tiêu biểu đã chia sẻ tình cảm, trách nhiệm của bản thân với gia đình, kinh nghiệm để gìn giữ gia đình hạnh phúc, đặc biệt trong bối cảnh công việc luôn bận rộn và xã hội có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự bền vững của gia đình.

Tại lễ tuyên dương, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mong muốn các bạn trẻ phát huy những giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình Việt Nam, tiếp nhận những yếu tố tích cực của gia đình trong thời kỳ mới, lan tỏa nhiều hơn nữa những thông điệp, câu chuyện đẹp về xây dựng gia đình hạnh phúc và cống hiến cho xã hội.

Tin liên quan
BÍCH QUYÊN

Từ khóa

Đỗ Hương Giang Đỗ Doãn Bách Lê Mạnh Cường Nguyễn Kim Quy Tuyên dương Công tác xã hội Cầu thủ bóng đá Ấm no Quế Ngọc Hải Gia đình trẻ hạnh phúc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn