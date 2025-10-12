Tuyên dương 10 gia đình trẻ hạnh phúc năm 2025

Tối 12-10, tại phố đi bộ Bờ Hồ, TP Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025 với chủ đề “Bên nhau, mình là nhà - Viết hành trình yêu thương”.

Vinh danh 10 “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025

Từ 44 hồ sơ các gia đình trẻ do các tỉnh, thành phố và các tổ chức giới thiệu, hội đồng xét chọn đã chọn ra 10 gia đình tiêu biểu để tuyên dương. Đó là các gia đình tích cực tham gia công tác xã hội; nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ; làm kinh tế giỏi, công tác đạt năng suất và hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con cái.

Đại diện các gia đình trẻ tiêu biểu chia sẻ tại lễ tuyên dương tối 12-10

Các gia đình trẻ tiêu biểu được tuyên dương nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Trong các gia đình được tuyên dương năm nay, có gia đình cầu thủ bóng đá Quế Ngọc Hải, gia đình bác sĩ Đỗ Doãn Bách, gia đình MC truyền hình Lê Mạnh Cường và Đỗ Hương Giang...

Tại lễ tuyên dương, đại diện các gia đình trẻ tiêu biểu đã chia sẻ tình cảm, trách nhiệm của bản thân với gia đình, kinh nghiệm để gìn giữ gia đình hạnh phúc, đặc biệt trong bối cảnh công việc luôn bận rộn và xã hội có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự bền vững của gia đình.

Tại lễ tuyên dương, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mong muốn các bạn trẻ phát huy những giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình Việt Nam, tiếp nhận những yếu tố tích cực của gia đình trong thời kỳ mới, lan tỏa nhiều hơn nữa những thông điệp, câu chuyện đẹp về xây dựng gia đình hạnh phúc và cống hiến cho xã hội.

BÍCH QUYÊN