Đề xuất quy định đặc thù cho cán bộ ấp Thiềng Liềng đi họp bằng đò

Mỗi lần vượt sông nước đến trung tâm xã, cán bộ không chuyên trách ở ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An) phải thuê đò hết 300.000 đồng cho hai lượt đi - về, đặt ra yêu cầu cần có chính sách hỗ trợ đặc thù cho vùng đảo biệt lập này.

Sáng 24-10, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng dẫn đầu đoàn khảo sát làm việc tại các xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông và Thạnh An về tình hình triển khai các chế độ, chính sách trong lĩnh vực pháp chế.

Điều chỉnh mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp

Tại buổi làm việc, UBND xã Bình Khánh cho biết, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp và tổ dân cư tự quản hiện đang được áp dụng theo Nghị quyết 02/2024 của HĐND TPHCM.

Nghị quyết 02 quy định khá rõ về chức danh, mức phụ cấp và kinh phí hoạt động cho từng nhóm đối tượng. Nhờ vậy, địa phương thuận lợi hơn trong việc bố trí, khuyến khích và giữ chân những người có năng lực, uy tín tham gia công tác ở khu phố, ấp. Lực lượng này chính là “cánh tay nối dài” của chính quyền, góp phần đắc lực cho công tác dân vận, tuyên truyền, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết tại cơ sở.

Tuy nhiên, mức hỗ trợ hiện nay vẫn là nỗi trăn trở lớn. Theo quy định, người trực tiếp hoạt động tại ấp được hưởng 0,3 lần mức lương cơ sở/tháng (tương đương 702.000 đồng), chưa đủ đảm bảo đời sống và khó khuyến khích gắn bó lâu dài.

Một trong những khó khăn nổi bật là cách tính phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách khi nghỉ việc. Theo Nghị định 154/2025, mức chi trả căn cứ vào phụ cấp của tháng liền kề trước khi nghỉ, trong khi thực tế người đang làm có thể hưởng mức cao hơn (1,86 - 2,67 lần lương cơ sở). Điều này khiến chế độ chi trả bị thấp hơn mặt bằng chung.

UBND xã Bình Khánh kiến nghị HĐND TPHCM xem xét bổ sung chế độ hỗ trợ thêm cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, khu phố, ấp khi nghỉ do sắp xếp tổ chức bộ máy. Điều chỉnh số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp để đảm bảo tương xứng với khối lượng công việc và thực tế đời sống.

Lãnh đạo HĐND TPHCM làm việc với 4 xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An. Ảnh: T.T.

Việc “kiêm nhiệm chồng kiêm nhiệm”

Tại xã An Thới Đông và Cần Giờ cũng gặp một số khó khăn tương tự Bình Khánh về mức hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác ở ấp. Ngoài ra, công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị ở xã An Thới Đông cũng đang đối mặt với áp lực không nhỏ.

Sau khi sắp xếp, khối lượng công việc tăng cao, trong khi xã có địa bàn rộng, nhân lực mỏng, buộc phải bố trí công chức kiêm nhiệm nhiều vị trí, vừa phụ trách lĩnh vực trật tự xây dựng, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia kiểm tra, giám sát. Việc “kiêm nhiệm chồng kiêm nhiệm” này khiến tiến độ công việc bị chậm và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý.

UBND xã An Thới Đông kiến nghị HĐND TPHCM đề nghị Sở Xây dựng TPHCM tăng cường lực lượng chuyên trách về quản lý trật tự xây dựng, đô thị cho xã, nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, trụ sở UBND xã đã xuống cấp nghiêm trọng: sân thường xuyên ngập nước, hệ thống thoát nước hư hỏng, diện tích phòng làm việc và phòng họp chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu công vụ. Xã kiến nghị thành phố sớm chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND xã An Thới Đông, tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Đối với xã đảo Thạnh An, quá trình thực hiện các chế độ, chính sách dành cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp, tổ nhân dân, tổ dân cư tự quản cũng đối mặt với không ít khó khăn, do đặc thù.

Xã Thạnh An có 3 ấp: Thạnh Hòa, Thạnh Bình và Thiềng Liềng, với tổng số 5 cán bộ là Bí thư chi bộ và Trưởng ấp. Riêng ấp Thiềng Liềng, Bí thư chi bộ kiêm nhiệm luôn chức danh Trưởng ấp nhằm phù hợp với thực tế.

Đáng chú ý, ấp Thiềng Liềng có quy mô dưới 350 hộ dân, song địa bàn lại cách trở, nằm biệt lập giữa sông nước và rừng ngập mặn. Việc di chuyển đến trung tâm xã hay các ấp khác chỉ có phương tiện duy nhất là đi đò, với chi phí khoảng 300.000 đồng cho hai lượt đi - về. Vì vậy, những người hoạt động không chuyên trách tại đây gặp nhiều trở ngại khi tham gia các cuộc họp, hội nghị hoặc sinh hoạt do xã tổ chức. Chi phí đi lại cao làm tăng gánh nặng cho cá nhân và ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Xã Thạnh An đề xuất HĐND Thành phố xem xét quy định đặc thù cho ấp Thiềng Liềng, cho phép áp dụng mức kinh phí hoạt động tương đương với các ấp có quy mô dân số từ 350 hộ trở lên. Kiến nghị này nhằm đảm bảo công bằng, phản ánh đúng điều kiện địa lý đặc thù của xã đảo, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách yên tâm công tác, phát huy hiệu quả trong thực tế.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương, cùng các cô chú, anh chị ở ấp đã tham dự và chia sẻ nhiều thông tin thực tiễn. Các nội dung, kiến nghị, vướng mắc được nêu sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan chuyên môn để xem xét, tháo gỡ. Những nội dung đã rõ, địa phương có thể chủ động thực hiện; những vấn đề còn vướng sẽ được đoàn khảo sát tiếp tục làm việc, báo cáo cấp có thẩm quyền. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cũng lưu ý các địa phương cần tranh thủ rà soát, đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó có hạ tầng trụ sở, công trình phục vụ dân sinh. Khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tổng hợp, đề xuất đầu tư phải được tính toán kỹ, chọn đúng trọng tâm, trọng điểm để Thành phố phân bổ nguồn lực hợp lý. Đối với xã Thạnh An, đồng chí chia sẻ, địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng lại gánh vác khối lượng công việc lớn hơn, đề nghị Sở Nội vụ ghi nhận, báo cáo lãnh đạo Thành phố quan tâm đầu tư, hỗ trợ thêm để cải thiện đời sống người dân và điều kiện làm việc cho cán bộ cơ sở.

CẨM NƯƠNG