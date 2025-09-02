Điều còn mãi 2025 - thắp lửa tự hào trong ngày Quốc khánh 2-9

Chiều 2-9, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025 do Báo VietNamNet tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng, tự hào của ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Ca sĩ Hồng Nhung trở lại Điều còn mãi 2025 với tiết mục ấn tượng Bài ca Hà Nội

Khởi đầu bằng Tiến quân ca trong lễ chào cờ thiêng liêng, chương trình đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với những bản nhạc đi cùng năm tháng.

Từ Đất mẹ đến Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, từ Bài ca Hà Nội đến Như có Bác trong ngày đại thắng, Nha Trang mùa thu về... Các tác phẩm được làm mới bằng hòa âm phối khí của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine.

Ca sĩ Tùng Dương

Điểm nhấn của năm nay là sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ như Hà An Huy, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc... mang lại sức sống mới cho chương trình. Bên cạnh đó, khán giả cũng được gặp lại những nghệ sĩ quen thuộc như Hồng Nhung, Tùng Dương, Lan Anh.

Điều còn mãi còn dành thời lượng tưởng nhớ, tri ân lực lượng công an nhân dân qua các tác phẩm Chúng ta là chiến sĩ công an, Gửi em chiếc nón bài thơ... Những giai điệu hào hùng khắc họa hình ảnh người chiến sĩ kiên cường, vì bình yên của nhân dân.

Các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam cùng kể những câu chuyện âm nhạc của quá khứ, hiện tại và tương lai

Ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng vang lên qua màn hòa ca của tập thể nghệ sĩ, khép lại chương trình. Tiết mục gửi gắm niềm khát vọng hòa bình của dân tộc, đồng thời đánh dấu cả nước bước sang 1 hành trình mới để kiến tạo tương lai.

Trải qua hơn một thập kỷ, Điều còn mãi đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật mỗi dịp Quốc khánh, nơi kết nối các thế hệ nghệ sĩ, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước.

