Điều tra mở rộng, xử lý triệt để tội phạm liên quan đến ma tuý

Sáng 15-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận 5, TPHCM (Ban Chỉ đạo 138) tổ chức ra quân chuyển hóa, xây dựng địa bàn phường 5, phường 6 không tội phạm và tệ nạn về ma túy năm 2024.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, qua 3 năm thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2030” đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, sự tham gia vào cuộc của các ngành, cấp và nhân dân. Lực lượng chuyên trách nhận diện, nắm tình hình, kịp thời phát hiện các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, các tụ điểm phức tạp về ma túy.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo

Tuy nhiên, có 4 mục tiêu chưa đạt được. Đó là “hàng năm mỗi quận, huyện, TP Thủ Đức đấu tranh chuyển hóa ít nhất 1 xã, phường, thị trấn trở thành địa bàn không có tệ nạn ma túy; phấn đấu đến hết năm 2025 có 30% xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”.

Do đó, Công an TPHCM đề xuất Ban Chỉ đạo 138 triển khai kế hoạch chuyển hóa, xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn về ma túy năm 2024. Trong đó chọn phường 5, phường 6 (quận 5) và xã Thạnh An, xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ) để chuyển hóa, xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy.

Lãnh đạo các đơn vị tại buổi lễ

Thượng tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu Công an quận 5 chủ động, trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 138 quận 5 thành lập tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn về ma túy. Đặc biệt là thực hiện bằng được 6 tiêu chí công nhận địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy theo kế hoạch.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Công an quận 5 nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, khám phá án ma túy. Đồng thời điều tra mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây, băng nhóm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Chủ tịch UBND quận 5 Trương Minh Kiều phát biểu chỉ đạo

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận 5 Trương Minh Kiều yêu cầu các cơ quan, ban ngành quận phối hợp với công an trấn áp tội phạm; làm tốt giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nhất là với người thất nghiệp, mất việc làm, người sau cai nghiện, quản lý chặt số người nghiện trên địa bàn.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm phức tạp về tệ nạn xã hội và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

Các đơn vị xuất quân sau buổi lễ

Trong sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo 138 huyện Cần Giờ cũng tổ chức lễ ra quân chuyển hóa, xây dựng địa bàn xã Thạnh An, xã Lý Nhơn không tội phạm và tệ nạn về ma túy năm 2024.

Năm 2023, cả 2 phường 5 và phường 6 (quận 5) đều không có tụ điểm phức tạp về ma túy. Tuy nhiên, phường 5 có 6 người nghiện ma túy, 6 người sử dụng trái phép chất ma túy nên bị xếp loại phường loại III. Phường 6 cũng không có người nghiện ma tuý nhưng bị xếp loại phường có tệ nạn ma túy do có 2 người sử dụng trái phép chất ma túy.

CHÍ THẠCH