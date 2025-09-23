Xã hội

Điều tra vụ việc cụ bà bị lửa thiêu ở Gia Lai

Chiều tối 23-9, trao đổi với PV Báo SGGP, một lãnh đạo xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) cho biết, Công an xã này đang phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ vụ việc một cụ bà tử vong do bị lửa thiêu tại địa bàn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, đêm 22-9, người dân thôn Vĩnh Trường (xã Vĩnh Thịnh) phát hiện nhà bà H.T.H. (79 tuổi, sống một mình) bốc cháy. Khi đến hiện trường, người dân phát hiện thi thể bà H. bị thiêu cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, Công an xã Vĩnh Thịnh đã báo cáo ban đầu vụ việc đến Đảng ủy, UBND xã và lãnh đạo Đảng ủy xã. Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai thụ lý, điều tra làm rõ.

“Sau khi lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm tử thi và các bước điều tra ban đầu, thi thể bà H. sẽ được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ để gia đình bà H. lo hậu sự chu đáo”, một lãnh đạo xã Vĩnh Thịnh thông tin.

NGỌC OAI

