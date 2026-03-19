Nữ sinh nhập viện vì nói nhảm, bác sĩ phát hiện nguyên nhân ngộ độc chất Chlorfenapyr

Ngày 19-3, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết đang nỗ lực cứu chữa một bệnh nhân 14 tuổi, ngộ độc chất Chlorfenapyr do uống thuốc trừ sâu.

Theo BS Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), bệnh nhân nữ (14 tuổi, ngụ Gia Lai) có triệu chứng đau đầu dữ dội, nói nhảm, lúc tỉnh lúc mê. Bệnh viện địa phương nghi ngờ bệnh nhân bị viêm não.

Khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, bác sĩ thăm khám và phát hiện trên tay trẻ có nhiều dấu vết rạch, cứa. Kết quả cận lâm sàng cũng cho thấy tổn thương não không phù hợp với bệnh cảnh viêm não.

Khoa Nhiễm - Thần kinh, nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhân ngộ độc thuốc trừ sâu.

Với kinh nghiệm điều trị cho trẻ ở tuổi dậy thì, bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân do ngộ độc. Tâm sự với bác sĩ, nữ sinh chia sẻ cách đây 2 tuần, em chia tay người yêu nên rất buồn bã. Tâm trạng bế tắc, em đã uống thuốc trừ sâu.

Từ bệnh cảnh và các kết quả xét nghiệm, ê-kíp điều trị xác định nguyên nhân ngộ độc là hoạt chất Chlorfenapyr trong thuốc trừ sâu.

Ngay sau đó, bệnh nhân được điều trị tích cực với các biện pháp như hỗ trợ hô hấp, uống than hoạt tính, thuốc chống phù não.

Theo bác sĩ, khi Chlorfenapyr ngấm vào cơ thể sẽ gây tổn thương phù não lan tỏa. Nạn nhân xuất hiện các triệu chứng rối loạn tri giác, nói nhảm, mê sảng, dễ bị chẩn đoán nhầm với viêm não.

“Chúng tôi nỗ lực hết sức để điều trị, đồng thời hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân cùng gia đình. Sau khi biết chuyện, mẹ và nữ sinh đã gần gũi và chia sẻ nhiều hơn. Gia đình bệnh nhân làm nông rất vất vả, không có nhiều thời gian quan tâm đến tâm lý tuổi dậy thì. Điều này rất đau lòng”, BS Dư Tuấn Quy nói.

Trước đó, khoa Nhiễm Thần kinh cũng tiếp nhận một nữ sinh (14 tuổi, ngụ An Giang) ngộ độc thuốc trừ sâu với các biểu hiện tương tự.

Bệnh nhân cho biết, em đã làm một việc sai, rồi bị cha mẹ phát hiện và đánh mắng. Vì giận, em uống thuốc sâu tự tử. Mặc dù ê-kíp nỗ lực hết sức nhưng tình trạng của trẻ ngày càng nguy kịch.

Để phòng ngừa những tình huống đau lòng, bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ cần xây dựng môi trường gia đình an toàn về cảm xúc, dành thời gian tâm sự cùng con cái, lắng nghe và không phát xét, không trách móc trẻ.

Chú ý các dấu hiệu cảnh báo sớm như: trẻ thu mình, buồn bã kéo dài, dễ cáu gắt, mất ngủ, bỏ ăn, kết quả học tập giảm sút, nói những câu bi quan về bản thân hoặc tương lai.

Khuyến khích con tham gia thể thao, nghệ thuật, hoạt động nhóm để tăng khả năng kết nối và giảm căng thẳng.

Ông cũng nhấn mạnh, cơ quan chức năng cần có giải pháp về quản lý thuốc trừ sâu và hóa chất nguy hiểm. Mỗi gia đình cần có trách nhiệm bảo quản thuốc trừ sâu và hóa chất độc hại, đặc biệt ở những gia đình làm nông nghiệp.

Trường học và chính quyền địa phương cần tăng cường truyền thông về sức khỏe tâm thần vị thành niên, kỹ năng làm cha mẹ và an toàn hóa chất. Các đường dây tư vấn tâm lý, phòng tham vấn học đường cần được nhân rộng, giúp trẻ hiểu luôn có người sẵn sàng lắng nghe, đồng hành khi khó khăn.

GIAO LINH