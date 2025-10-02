Gia Lai chung tay hướng đến đồng bào vùng bão lũ

Chiều 2-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức bước vào phiên trù bị với sự tham dự của 650 đại biểu, khách mời; trong đó có 450 đại biểu chính thức, đại diện cho 147.000 đảng viên toàn tỉnh.

Phiên trù bị diễn ra trong không khí trang nghiêm, đoàn kết, trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho phiên khai mạc và toàn bộ chương trình Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng dâng hoa dưới Tượng đài cha con Bác Hồ trước phiên trù bị

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giới thiệu đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, chủ trì phiên trù bị. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 18 đồng chí; Đoàn thư ký 3 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 7 đồng chí...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra vào thời điểm đặc biệt có ý nghĩa, khi cả nước vừa hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và trải qua 40 năm đổi mới. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá để đưa Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu biểu quyết bầu các nhân sự tại phiên trù bị

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 10 với số tiền 180 triệu đồng. Trước đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh này đã quyết định hỗ trợ 6 tỷ đồng cho các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra. Số tiền hỗ trợ được phân bổ đến các địa phương gồm: Quảng Trị (1 tỷ đồng), Hà Tĩnh (2 tỷ đồng), Nghệ An (1 tỷ đồng), Thanh Hóa (1 tỷ đồng) và Sơn La (1 tỷ đồng).

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì phiên trù bị

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Thị Phong Vũ, hoạt động quyên góp các đại biểu thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng cả nước hướng về đồng bào vùng bão lũ. Tỉnh Gia Lai tin tưởng, thời gian tới, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự sẻ chia, hỗ trợ của các địa phương trong cả nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng sẽ sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Các lãnh đạo tỉnh Gia Lai quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 10

Các đại biểu dâng hoa dưới Tượng đài Cha con Bác Hồ trước phiên trù bị

Các lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham quan các không gian trưng bày, triển lãm hình ảnh thành tựu phát triển tỉnh

Chiều cùng ngày, trước phiên trù bị Đại hội, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), tưởng nhớ quãng thời gian Bác Hồ gặp thân phụ trước khi lên đường tìm đường cứu nước. Cắt băng khai trương không gian triển lãm hình ảnh thành tựu phát triển tỉnh Gia Lai Dịp này, tỉnh cũng tổ chức cắt băng khai trương không gian triển lãm hình ảnh về những dấu mốc phát triển, thành tựu kinh tế - xã hội, văn hóa của Gia Lai qua các thời kỳ.

NGỌC OAI