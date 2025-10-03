Thượng tướng Thái Đại Ngọc cam kết đưa Gia Lai phát triển hài hòa, giàu mạnh

Ngày 3-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra với sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện cho 147.000 đảng viên thuộc 139 đảng bộ thuộc Đảng bộ tỉnh.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện Trung ương, các tỉnh thành và các bậc lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa (phải) cùng các lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham quan gian hàng OCOP địa phương

Tại đại hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Bộ Chính trị đã thống nhất cho đồng chí Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chức danh liên quan để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng sẽ được Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cũng công bố Quyết định Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai có 60 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai có 18 đồng chí. Bộ Chính trị Quyết định điều động, phân công và chỉ định Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố các Quyết định của Bộ Chính trị

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, gồm: Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Châu Ngọc Tuấn, Chủ tịch đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh và ông Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao hoa chúc mừng các lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Thái Đại Ngọc đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng phân công nhiệm vụ mới cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, với hơn 40 năm công tác trong môi trường quân đội, ông nhận thức sâu sắc đây là cơ hội để học hỏi, cống hiến nhưng cũng nhiều thách thức. Đồng chí cam kết sẽ không ngừng học hỏi, phát huy trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh để tận lực trong công việc, củng cố khối đại đoàn kết, quyết tâm đưa Gia Lai phát triển ngày càng văn minh, giàu mạnh vươn vào kỷ nguyên mới.

Đồng chí Thái Đại Ngọc phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Thái Đại Ngọc hứa sẽ phát huy tính hài hòa giữa các vùng miền, hài hòa giữa phát triển và các yếu tố an ninh - quốc phòng, làm sao để tất cả người dân toàn tỉnh đều được thừa hưởng đầy đủ những thành quả phát triển, mọi người đều ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo Trung ương trao hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tại đại hội

Đồng chí Thái Đại Ngọc sinh ngày 1-1-1966, quê quán ở TP Đà Nẵng; Trình độ chuyên môn: cử nhân quân sự; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Đồng chí Thái Đại Ngọc Quá trình công tác: - Từ 10-2014 - 4-2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông, Quân khu 5. - Từ 5-2016 - 5-2018: Đảng ủy viên Quân khu 5, Phó Tư lệnh Quân khu 5. - Từ 6-2018 - 10-2018: Đảng ủy viên Quân khu 5, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5. - Từ 11-2018 - 9-2020: Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Bí thư Đảng ủy Cục Tác chiến; Cục trưởng Cục Tác chiến/Bộ Tổng tham mưu. - Từ 10-2020 - 12-2024: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 5; Tư lệnh Quân khu 5. - Từ 1-2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

