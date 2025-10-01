Dòng vốn đầu tư mới không ngừng "chảy" vào Gia Lai

Vừa qua, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai công bố kết quả xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trong 3 tháng sau sáp nhập tỉnh, thành. Dù đối diện với nhiều thách thức, song kết quả thu hút đầu tư của tỉnh rất ấn tượng với 26 dự án mới, tổng vốn đăng ký hơn 22.146 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm thu hút 144 dự án, với tổng vốn 78.000 tỷ đồng (trong đó 35.487 tỷ đồng vốn FDI).

Thu hút hơn 870 triệu USD trong 3 tháng

Theo Tổ Công tác Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Gia Lai, trong tháng 9-2025, tỉnh thu hút mới 7 dự án, tổng vốn gần 3.600 tỷ đồng, trong đó có 1 dự án FDI trị giá 87 triệu USD. Ngoài ra, có 5 dự án điều chỉnh tăng vốn hơn 1.700 tỷ đồng.

Đô thị biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang được mở rộng ngày càng hiện đại hơn. Ảnh: DŨNG NHÂN

Lũy kế từ đầu năm, toàn tỉnh thu hút 144 dự án với tổng vốn trên 78.000 tỷ đồng, gồm 130 dự án trong nước (42.500 tỷ đồng) và 14 dự án FDI (35.487 tỷ đồng). Các dự án trải đều trên nhiều lĩnh vực: công nghiệp (66 dự án), xây dựng – hạ tầng (20), thương mại dịch vụ – du lịch (17), nông – lâm nghiệp, thủy sản (40), bất động sản – kinh tế đô thị (1). Từ đầu năm đến nay, có 142 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng hơn 6.552 tỷ đồng.

Các lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai gặp gỡ các nhà đầu tư ở Hà Lan hồi cuối tháng 8-2025. Ảnh: THÙY TRANG

Theo ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai, trong 3 tháng sau sáp nhập, tỉnh thu hút 26 dự án với tổng vốn hơn 22.146 tỷ đồng (tương đương 838,5 triệu USD), gồm 19 dự án ở khu vực Gia Lai Đông (20.000 tỷ đồng) và 7 dự án ở Gia Lai Tây (2.125 tỷ đồng). Cùng thời gian này, có 58 dự án điều chỉnh với tổng vốn hơn 4.373 tỷ đồng...

Vừa qua, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt hơn 26,1 tỷ USD. Trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước có Gia Lai, với 1,08 tỷ USD.

Hiện Gia Lai đang xúc tiến, mời gọi nhiều dự án dịch vụ – du lịch quy mô lớn, nổi bật là khu nghỉ dưỡng cao cấp và bến siêu du thuyền Đề Gi – Vũng Bồi (gần 4.360ha). Tỉnh cũng xúc tiến 2 dự án tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng, gồm: Khu đô thị – du lịch – văn hóa thể thao hồ Phú Hòa và Khu đô thị phức hợp gắn sân golf CK54.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư Gia Lai 2025 ghi nhận dòng vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh này đạt trên 4,6 tỷ USD

Đồng hành, tháo gỡ nhanh cho các nhà đầu tư

Tổ Công tác Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết thêm, trong tháng 9-2025, đơn vị tiếp nhận 113 hồ sơ liên quan đầu tư, trong đó có 76 hồ sơ xin chấp thuận chủ trương, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 37 hồ sơ điều chỉnh. Từ ngày 1 đến 25-9, Tổ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 215 công ty thành lập mới với tổng vốn 2.473,7 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến 25-9, toàn tỉnh có 2.376 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 17.649 tỷ đồng.

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Trong tháng qua, Sở Tài chính tỉnh cũng đã trình UBND tỉnh 8 báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư, trong đó có các dự án lớn như: Khu đô thị Cát Hải Center (xã Cát Tiến), khu dân cư phía Nam Đề Gi (15,1ha, vốn gần 1.900 tỷ đồng), nhà máy điện gió Hòn Trâu – giai đoạn 1 (tổng vốn toàn dự án khoảng 4,6 tỷ USD).

Vừa qua, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Gia Lai 2025, tỉnh trao 27 quyết định chủ trương và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 26.300 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), đồng thời ký kết 42 biên bản ghi nhớ, tổng vốn dự kiến 93.400 tỷ đồng (gần 3,6 tỷ USD).

Đoàn công tác lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai gặp gỡ các nhà đầu tư ở Nhật Bản vào giữa tháng 9-2025

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ nhà đầu tư, tỉnh đã phân công rõ trách nhiệm từng dự án cho một đầu mối cấp tỉnh theo dõi, giải quyết. Đồng thời, Gia Lai thành lập Tổ công tác xúc tiến do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Tỉnh Gia Lai cam kết cải cách thủ tục hành chính theo phương châm “5 công khai – 3 đồng hành”: công khai quy hoạch, quỹ đất sạch, thủ tục, thời hạn, tiêu chí, đầu mối trách nhiệm và trạng thái hồ sơ trên môi trường số; đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp từ ý tưởng đến triển khai. Tỉnh phấn đấu rút ngắn tối thiểu 30% thời gian xử lý thủ tục, kiên quyết xử lý biểu hiện nhũng nhiễu.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai gặp gỡ, mời gọi các nhà đầu tư tại Nhật Bản

Cũng theo ông Hồ Quốc Dũng, trong thu hút đầu tư, tỉnh sẽ có sự chọn lọc, ưu tiên cho các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường. Trong đó, khuyến khích các dòng dự án có tính liên kết vùng, hình thành chuỗi giá trị bền vững và thúc đẩy mô hình “đầu tư gắn trách nhiệm xã hội” vì sự phát triển chung…

Bên cạnh “hạ tầng mềm”, Gia Lai tập trung đầu tư hoàn thiện “hạ tầng cứng”, tranh thủ các nguồn lực lớn từ Trung ương và địa phương để đầu tư các tuyến giao thông kết nối động lực, hoàn thiện tuyến ven biển quốc gia. Vừa qua, tỉnh khởi công hạ tầng KCN Phù Mỹ giai đoạn 1 (4.500 tỷ đồng), khởi công đường băng số 2 nâng cấp sân bay Phù Cát (3.200 tỷ đồng). Tới đây, Gia Lai tiếp tục khởi công cao tốc Quy Nhơn – Pleiku (43.700 tỷ đồng) và cảng nước sâu Phù Mỹ (6.000 tỷ đồng)…

Bức tranh phát triển Gia Lai trong tương lai Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trong định hình quy hoạch, phát triển, khu vực phía Đông tỉnh sẽ tập trung công nghiệp chế biến – chế tạo, công nghệ cao (AI, bán dẫn), năng lượng tái tạo, dịch vụ cảng, logistics, đào tạo kỹ sư năng lượng và du lịch biển – nghỉ dưỡng. Tỉnh Gia Lai đang ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng khoa học - công nghệ cao. Ảnh: DŨNG NHÂN Phía Tây ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu, năng lượng tái tạo, phát huy lợi thế Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để tăng cường giao thương với Campuchia và tiểu vùng Mekong. Trên toàn tỉnh, chiến lược trọng tâm là phát triển năng lượng sạch với công suất quy hoạch 9,6GW, gồm điện gió, mặt trời, thủy điện, LNG và sinh khối, kết hợp du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng, nghỉ dưỡng, sự kiện thể thao quốc tế...

NGỌC OAI