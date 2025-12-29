Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc lạnh hơn

Chiều 29-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã cập nhật nhận định mới về tình hình thời tiết trên cả nước trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Hà Nội sẽ rét dịp Tết Dương lịch. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo bản tin cập nhật, không khí lạnh có xu hướng tăng cường, khiến thời tiết Bắc bộ và Bắc Trung bộ lạnh hơn so với nhận định cách đây 2-3 ngày.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 31-12-2025 đến 4-1-2026, Bắc bộ duy trì trạng thái trời rét; riêng từ ngày 2-1, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C (thấp hơn 3-5 độ C so với dự báo vào ngày 27-12).

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, nền nhiệt cũng giảm; phía Bắc của khu vực này trời rét, phía Nam trời lạnh. Từ ngày 2 đến 4-1, mưa có xu hướng gia tăng ở Bắc Trung bộ, có nơi mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Đối với Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, đặc biệt là duyên hải Nam Trung bộ, theo bản tin mới cập nhật chiều 29-12, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn trong các ngày 2 đến 4-1, có nơi có dông, cục bộ mưa to.

Trong khi đó, thời tiết tại cao nguyên Trung bộ và Nam bộ dịp Tết Dương lịch 2026 nhìn chung ít biến động so với dự báo cách đây 2-3 ngày. Hình thái phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.

PHÚC VĂN