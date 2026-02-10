Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm, chúc tết chức sắc tiêu biểu các tôn giáo

Chiều 10-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết các tập thể, cá nhân chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đến thăm và chúc tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm, chúc tết chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo. Thực hiện: VĂN MINH

Đồng chí cũng thông tin những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội TPHCM trong năm 2025, đồng thời chia sẻ những định hướng phát triển của TPHCM trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác ﻿đến thăm, chúc tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, những kết quả nổi bật đó có sự đóng góp tích cực của tăng ni, phật tử trên địa bàn thành phố. Nhân dịp năm mới, đồng chí Trần Lưu Quang gửi lời chúc mừng năm mới an lành đến Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, tăng ni, phật tử.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe đến Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thăm, chúc tết Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe đến Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng khẳng định, những kết quả đạt được có sự đóng góp, đồng hành của các linh mục, tu sĩ, cộng đồng giáo dân trên địa bàn TPHCM. Nhân dịp năm mới, Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời chúc Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, các linh mục, tu sĩ và cộng đồng giáo dân đón tết vui tươi, đầm ấm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thăm, chúc tết Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng ngày, đoàn đến thăm và chúc tết Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam); Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam); Mục sư Phan Vĩnh Cự và các mục sư Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn về những đóng góp của các tín đồ Tin lành đối với sự phát triển của TPHCM, trong đó có các hoạt động an sinh xã hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thăm, chúc tết Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam). Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng Mục sư Thái Phước Trường và các mục sư, tín đồ trong Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) cùng đồng bào TPHCM chung tay, chia sẻ với thành phố để cùng nhau xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian tới.

* Cùng ngày, tại phường Hòa Hưng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Phan Văn Trị (sinh sống ở khu phố 20).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác thăm gia đình ông Phan Văn Trị. Ảnh: VĂN MINH

Tại đây, đồng chí Trần Lưu Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống của ông và gia đình. Đồng chí gửi những phần quà tết và chúc gia đình ông Trị có một năm mới an lành, vui tươi, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ông Phan Văn Trị sống cùng vợ, 2 người con và 4 cháu ngoại. Hoàn cảnh gia đình khó khăn do đông nhân khẩu, chủ yếu là người già và trẻ em còn đang đi học, thu nhập của hộ phụ thuộc chủ yếu vào lương hưu, trợ cấp phí tham gia hoạt động công khu phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến thăm, chúc tết ông Đinh Quyết Tâm. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn cũng đến thăm ông Đinh Quyết Tâm (khu phố 39) và gia đình. Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc tốt đẹp đến ông và gia đình. Đồng chí bày tỏ mong muốn, ông Đinh Quyết Tâm tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ hôm nay noi theo.

Đồng chí Trần Lưu Quang tặng quà tết đến ông Đinh Quyết Tâm. Ảnh: VĂN MINH

Ông Đinh Quyết Tâm là người đã tham gia kháng chiến, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ năm 1978. Sau khi về hưu, ông tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Ông Đinh Quyết Tâm đã được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

