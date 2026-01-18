Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam

Ngày 18-1, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn công tác của đoàn lãnh đạo TPHCM, đến thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam/dioxin tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác tặng quà đến các cựu thanh niên xung phong. Ảnh: VĂN MINH

Nhắc đến thanh niên xung phong là nhắc đến một lực lượng đặc biệt, một biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước và ý chí Việt Nam. Đó là những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi gác lại niềm riêng, mang theo hoài bão lớn và niềm tin sắt son để ra chiến trường, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Họ có thể không trực tiếp cầm súng nơi tuyến đầu, nhưng lại đứng giữa mưa bom, bão đạn để mở đường, tải đạn, cứu thương, bắc cầu, đảm bảo mạch máu giao thông luôn thông suốt, tiếp sức cho tiền tuyến và phục vụ cho kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc. Nhiều “người con trai, con gái năm xưa” trong đội hình thanh niên xung phong vẫn mang trên mình di chứng do nhiễm chất độc hóa học.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác thăm các cựu thanh niên xung phong. Ảnh: VĂN MINH

Cựu thanh niên xung phong Lương Thị Thân (Thích Đàm Trung) bồi hồi xúc động nhớ lại, khi đất nước có chiến tranh, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Những người con trai, con gái gác lại tuổi thanh xuân, lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Khi ngày đất nước hòa bình, bản thân cựu thanh niên xung phong Lương Thị Thân mang trên mình nhiều vết thương do bom đạn gây ra, phải lắp chân giả, răng giả, mắt giả. Khi thời tiết trái gió trở trời, những vết thương lại đau.

Dẫu vậy, chính tinh thần đồng đội, tình đồng chí, lòng yêu nước và ý chí vượt khó đã tạo nên sức mạnh để các cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc hóa học vượt qua khó khăn về sức khỏe, tiếp tục sống, cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Đến thăm các cựu thanh niên xung phong tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ xúc động và trân trọng tri ân các cựu thanh niên xung phong đã dành trọn tuổi thanh xuân cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe cựu thanh niên xung phong. Ảnh: VĂN MINH

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên Đặng Văn Bộ bày tỏ xúc động khi đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm hỏi, tặng quà các cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc hóa học.

“Không chỉ lần thăm hỏi này, mà trong suốt thời gian qua, TPHCM đã quan tâm, chung tay góp sức với địa phương chăm lo cho cho đồng chí, đồng đội của chúng tôi”, ông Đặng Văn Bộ bày tỏ.

Ông chia sẻ, đây là động lực to lớn để cựu thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên tiếp tục quyết tâm đoàn kết, nêu gương, nghĩa tình, trách nhiệm chăm lo cho đồng chí, đồng đội của mình.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, trao quà đến các cựu thanh niên xung phong. Ảnh: VĂN MINH

Là đơn vị trực tiếp thăm khám, chăm lo sức khỏe cho các cựu thanh niên xung phong, TS Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Y tế Thái Bình khẳng định, đội ngũ giảng viên, y bác sĩ bệnh viện của nhà trường tiếp tục có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe trọn đời cho các cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc hóa học.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác trao 200 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo cho bệnh viện của trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Ảnh: VĂN MINH

Bày tỏ xúc động khi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị chung sức đồng lòng chăm lo cho các cựu thanh niên xung phong, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã đồng hành, chung tay chăm lo, chăm sóc sức khỏe cho các cựu thanh niên xung phong suốt thời gian qua.

Đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM đến thăm, tặng quà đến các cựu thanh niên xung phong. Ảnh: VĂN MINH

Thăm hỏi và động viên từng cựu chiến binh xung phong (nay là những nhà tu hành ở các cơ sở tôn giáo), đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời tri ân đến các cựu thanh niên xung phong đã dành trọn tuổi thanh xuân của mình để góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, thành phố cùng với địa phương tiếp tục chung tay góp sức chăm lo cho người có công tốt hơn nữa gắn với việc thực hiện đồng bộ 3 chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội bằng việc việc làm cụ thể, thiết thực.

Theo đồng chí, thực hiện tốt 3 chính sách trên là cách để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ tiền bối, bậc tiền nhân - những người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM đến thăm, tặng quà đến các cựu thanh niên xung phong. Ảnh: VĂN MINH

Dịp này, đoàn lãnh đạo TPHCM đã thăm hỏi, tặng quà, trao thẻ bảo hiểm y tế đến các cựu thanh niên xung phong (nay là những người tu hành ở các cơ sở tôn giáo). Đoàn cũng trao 200 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo cho bệnh viện của trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

VĂN MINH