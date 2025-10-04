Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Chiều 4-10, đoàn đại biểu TPHCM đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Chiều 4-10, trong khuôn khổ Hội sách Côn Đảo 2025, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Tham gia đoàn có đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư đặc khu Côn Đảo; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Trong không khí linh thiêng nơi “địa chỉ đỏ” của Tổ quốc, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong khuôn khổ Hội sách Côn Đảo 2025, hoạt động dâng hương tưởng niệm càng làm nổi bật ý nghĩa tri ân và lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất thiêng, nơi từng là “địa ngục trần gian” nay trở thành không gian gìn giữ ký ức, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

>>> Một số hình ảnh của hoạt động dâng hương:

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Lãnh đạo Thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thắp hương cho các ngôi mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Lãnh đạo TPHCM dâng hương mộ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đền thờ Côn Đảo. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Hội sách Côn Đảo 2025: Lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa đọc Từ ngày 3 đến 5-10-2025, Hội sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” diễn ra tại Cổng chào đường Tôn Đức Thắng, khuôn viên Nhà Công quán và Công viên Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo. Sự kiện do UBND TPHCM tổ chức, Sở Văn hóa - Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị xuất bản, phát hành và chính quyền địa phương. Hội sách nhằm khẳng định vai trò của sách trong kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai, đồng thời chào mừng Đại hội đại biểu TPHCM lần thứ I (2025-2030) và kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Côn Đảo, kích cầu du lịch và góp phần nâng tầm vị thế TPHCM. Lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ ngày 4-10 với chương trình nghệ thuật “Những câu thơ viết nên hình đất nước”. Trong 3 ngày, hội sách quy tụ nhiều nhà xuất bản lớn, giới thiệu hàng ngàn đầu sách. Các khu trưng bày được thiết kế theo chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu phát triển TPHCM; các nhân vật huyền thoại, lịch sử Côn Đảo; cùng triển lãm, ra mắt sách mới. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm và chương trình xã hội sẽ được tổ chức, cùng hoạt động trao tặng hơn 2.500 đầu sách, quà tặng, học bổng và trang thiết bị hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Côn Đảo.

CẨM NƯƠNG