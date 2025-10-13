SCC được vinh danh "Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025"

Giữa bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC) được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025” do CareerViet thực hiện không chỉ là sự ghi nhận của cộng đồng người tiêu dùng, mà còn khẳng định bản lĩnh và triết lý phát triển bền vững mà doanh nghiệp đã kiên định theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Công ty SCC được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025”

Đổi mới sáng tạo để giữ vững vị thế doanh nghiệp được yêu thích

Danh hiệu “Doanh nghiệp được yêu thích” là kết quả bình chọn rộng rãi từ người tiêu dùng, phản ánh niềm tin, sự gắn bó và hài lòng đối với sản phẩm, dịch vụ và giá trị văn hóa mà SCC mang lại. Đại diện doanh nghiệp, bà Trần Ngô Ngọc Hà, Phó Tổng Giám đốc SCC, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào và xúc động khi được vinh danh ở hạng mục này. Giải thưởng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ SCC trong hành trình lấy khách hàng làm trung tâm, kiến tạo một môi trường kinh doanh nhân văn, sáng tạo và giàu cảm hứng.”

Theo bà Trần Ngô Ngọc Hà, năm 2025 tiếp tục là một năm nhiều thách thức với hầu hết doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính những khó khăn đó lại trở thành động lực để SCC đẩy mạnh đổi mới và thích ứng linh hoạt hơn. “Chúng tôi hiểu rằng để giữ được niềm tin của khách hàng trong thời kỳ nhiều biến động, SCC phải liên tục cải tiến và tạo ra giá trị mới,” bà Trần Ngô Ngọc Hà nói.

Trong năm qua, SCC đã triển khai nhiều sáng kiến trọng điểm: chuyển đổi số toàn diện trong quản trị và vận hành, đầu tư phát triển mạnh mẽ kênh thương mại điện tử, đồng thời thực hiện các chương trình kết nối cộng đồng gắn liền với văn hóa doanh nghiệp. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tương tác và chăm sóc khách hàng, mà còn giúp thương hiệu SCC trở nên gần gũi hơn, mang lại trải nghiệm tích cực, hiện đại cho người tiêu dùng.

Bà Trần Ngô Ngọc Hà cho biết, SCC luôn đặt con người làm trọng tâm trong mọi chiến lược phát triển, từ việc đầu tư đào tạo nội bộ đến việc xây dựng môi trường làm việc linh hoạt, sáng tạo. “Chúng tôi tin rằng, sự phát triển của doanh nghiệp chỉ thật sự bền vững khi từng nhân viên cảm nhận được ý nghĩa công việc của mình, được lắng nghe và được truyền cảm hứng để vươn lên mỗi ngày,” bà Trần Ngô Ngọc Hà chia sẻ thêm.

Chính triết lý “lấy con người làm gốc” đã giúp SCC xây dựng được một đội ngũ đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi. Đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp giữ vững vị trí Top 10 trong Top 100 Doanh nghiệp được yêu thích nhất năm 2025 – một minh chứng rõ nét cho sức mạnh nội lực và uy tín thương hiệu trong lòng người tiêu dùng.

Kiến tạo “doanh nghiệp hạnh phúc”, lan tỏa tinh thần vượt giới hạn

Không chỉ được người tiêu dùng yêu mến, SCC còn là một trong những doanh nghiệp được người lao động đánh giá cao về môi trường làm việc và văn hóa nội bộ. Bà Trần Ngô Ngọc Hà cho biết, thời gian tới SCC sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào các chương trình phát triển năng lực cá nhân, thiết lập lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí, đồng thời mở rộng các chính sách phúc lợi linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống của nhân viên.

Nhiều sản phẩm của Công ty SCC không chỉ phủ rộng thị trường nội địa mà còn hiện diện ngày càng dày đặc thị trường toàn cầu

“Đối với SCC, người lao động không chỉ là nguồn lực, mà còn là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi đang hướng đến mô hình “Doanh nghiệp hạnh phúc” – nơi giá trị con người được đặt lên hàng đầu, và mọi quyết định chiến lược đều gắn liền với sự phát triển bền vững của đội ngũ,” bà Trần Ngô Ngọc Hà nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, SCC chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp dựa trên tinh thần “Break the limit” – vượt qua giới hạn để đổi mới, sáng tạo và không ngừng phát triển. Theo bà Trần Ngô Ngọc Hà, “Break the limit” không chỉ là khẩu hiệu mà là một cam kết hành động. “Với SCC, đó là lời nhắc nhở mỗi người phải dám nghĩ, dám làm và dám vượt qua giới hạn của chính mình. Mọi giới hạn đều có thể bị chinh phục nếu chúng ta đủ kiên trì, sáng tạo và khác biệt,” bà chia sẻ.

Tinh thần này được SCC thấm nhuần trong từng hoạt động: từ quy trình đào tạo nhân sự, triển khai công nghệ đến cách doanh nghiệp lắng nghe và phục vụ khách hàng. Mỗi thành viên được khuyến khích không ngừng học hỏi, không ngại thử thách và luôn tin rằng giới hạn chỉ là điểm khởi đầu cho những bước tiến xa hơn.

Giải thưởng “Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025” vì vậy không chỉ là phần thưởng danh dự, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình không ngừng đổi mới của SCC. Từ triết lý phát triển bền vững đến việc đặt con người làm trung tâm, SCC đang lan tỏa những giá trị tích cực và nhân văn – vừa là niềm tự hào của doanh nghiệp, vừa là nguồn cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp Việt trên hành trình vươn tới tương lai xanh và bền vững.

MINH XUÂN