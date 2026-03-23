Nhiều quy định mới cho doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Trung Quốc

Ngày 23-3, Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ban hành thông báo mới siết chặt các quy định về đăng ký cơ sở, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm nhập khẩu.

Với các yêu cầu cụ thể và chặt chẽ hơn, doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải rà soát, nâng cấp quy trình sản xuất, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng và bảo đảm minh bạch thông tin để đáp ứng quy định.

Theo thông báo số 27/2026 nhằm hướng dẫn triển khai “Quy định đăng ký cơ sở sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài” (Nghị định số 280), sẽ có hiệu lực từ ngày 1-6-2026. danh mục sản phẩm phải đăng ký được quản lý theo cơ chế linh hoạt, cập nhật thường xuyên, bao gồm nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như thịt và sản phẩm từ thịt, thủy sản, sữa, tổ yến, sản phẩm từ ong, trứng, dầu ăn, ngũ cốc, rau củ sấy, hạt, trái cây sấy và thực phẩm chức năng.

Sản xuất mật ong tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên, TPHCM

Đáng chú ý, một số mặt hàng như thịt và tổ yến không được áp dụng cơ chế tự động gia hạn đăng ký, buộc doanh nghiệp phải chủ động thực hiện gia hạn nếu muốn tiếp tục xuất khẩu. Về thủ tục, khi khai báo nhập khẩu, doanh nghiệp phải kê khai chính xác mã số đăng ký tại Trung Quốc của cơ sở sản xuất nước ngoài trong mục “chứng nhận sản phẩm” (mã giấy phép 519), đồng thời xác định rõ mục đích sử dụng là “để tiêu dùng”. Hải quan Trung Quốc sẽ từ chối các tờ khai không đáp ứng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp khai báo sai.

Theo ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, quy định cũng phân biệt rõ điều kiện hiệu lực mã số đăng ký. Với doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền giới thiệu, sản phẩm sản xuất trong thời hạn đăng ký còn hiệu lực vẫn được nhập khẩu, kể cả khi mã số hết hạn tại thời điểm thông quan (nếu còn hạn sử dụng). Ngược lại, doanh nghiệp tự đăng ký phải đảm bảo mã số còn hiệu lực tại thời điểm khai báo. Đáng lưu ý, các lô hàng đã rời cảng trước khi doanh nghiệp bị đình chỉ hoặc thu hồi mã số vẫn được xem xét thông quan.

Việc GACC ban hành hướng dẫn mới nhằm chuẩn hóa quy trình quản lý và tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện thủ tục minh bạch hơn thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến CIFER. Văn phòng SPS Việt Nam cho biết sẽ phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp trong tháng 4-2026, giúp kịp thời thích ứng quy định mới, hạn chế rủi ro khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

MINH XUÂN