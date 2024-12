Dồi dào hàng hóa cung ứng dịp tết

Giá tốt, giao hàng xuyên tết

Mặc dù mới bước sang tháng Chạp, nhưng nhiều gia đình đã tranh thủ mua sắm Tết Ất Tỵ nhằm tránh tình trạng đợi chờ, chen lấn khi cận tết. Không khí mua sắm tại các chợ, siêu thị cũng đang dần “tăng nhiệt”. “Tết Nguyên đán này, tôi sẽ về Hà Giang thăm gia đình, nên chọn mua thực phẩm khô như bánh kẹo, mứt trái cây từ sớm, thay vì gần tết mới mua. Điều này vừa tránh tình trạng xếp hàng, chen lấn mệt mỏi trong những ngày giáp tết, vừa tiết kiệm thời gian”, chị Ngô Kim Quy (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) cho hay.

Khách hàng chọn mua thực phẩm tại một siêu thị ở TP Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: GIA HÂN

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, năm nay, các doanh nghiệp, nhà phân phối cũng tung ra thị trường lượng hàng hóa dồi dào từ sớm. Bà Từ Lê Thanh Vy, Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Bột quốc tế (Intermix - thương hiệu Mikko Hương Xưa) thông tin, năm nay tổng lượng hàng cung ứng phục vụ tết tăng từ 15%-20% so với cùng kỳ, mức giá vẫn được duy trì ổn định, hỗ trợ người tiêu dùng.

Tương tự, Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam (sở hữu chuỗi siêu thị GO!, BigC…) dự kiến tăng sản lượng hàng hóa cung ứng dịp tết khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Central Retail còn hợp tác với các nhà cung cấp trên toàn quốc giao hàng xuyên tết. Trong 6 tuần trước tết, Central Retail cam kết giữ giá cố định như đã niêm yết đối với hơn 10.000 sản phẩm tiêu dùng. Ngoài ra, các chương trình khuyến mãi cũng “dày” hơn, giảm giá từ 10%-50% đối với nhiều mặt hàng. Trong khi đó, bà Phạm Thị Huân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ba Huân cho hay, doanh nghiệp tăng nguồn cung khoảng 10% so với cùng kỳ dịp tết năm ngoái, đồng thời cam kết duy trì giá ổn định, phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương TPHCM tham gia các chương trình hỗ trợ người tiêu dùng.

Cùng với việc tăng lượng hàng, giữ giá ổn định, một số nhà phân phối còn tổ chức chương trình bình ổn thị trường, khuyến mãi, giảm giá. Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing MM Mega Market Việt Nam, cho biết, chiến dịch bình ổn thị trường Tết Ất Tỵ của nhà bán lẻ kéo dài trong 35 ngày, từ 25-12-2024 đến 28-1-2025, với các chương trình khuyến mãi đặc biệt giúp người dùng có nhiều cơ hội mua sắm tết. Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) cũng cam kết giữ giá hàng hóa bình ổn, nhiều mặt hàng được khuyến mãi từ 5%-45%. Nhằm dự phòng tình trạng thiếu hụt nguồn cung do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh những ngày cận tết, SATRA cũng có kế hoạch dự trữ thêm 10%-20% lượng hàng hóa.

Thường xuyên kiểm tra nguồn cung, chất lượng

Việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng tại một “siêu đô thị” như TPHCM đã và đang được thực hiện chặt chẽ, nhất là thời điểm cận tết như hiện nay. Những ngày này, đoàn công tác liên ngành do Sở Công thương TPHCM chủ trì đã có các buổi làm việc, khảo sát trực tiếp nguồn hàng tại một số trang trại ở Lâm Đồng, Đồng Nai... Ông Bùi Trung Kiên, Giám đốc Công ty Xuân Thái Thịnh (Lâm Đồng), cho biết, hiện thời tiết mưa nhiều nên ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng rau trồng tại nhà vườn. Tuy nhiên, qua ước tính, khả năng cung ứng của đơn vị vẫn đảm bảo khoảng 300 tấn rau củ quả mỗi tháng cho một số siêu thị trên địa bàn TPHCM với chất lượng được kiểm soát chặt chẽ.

Nhân viên trang trại LangBiang Farm sơ chế sản phẩm tại xưởng. Ảnh: GIA HÂN

Đang tất bật cho các đơn hàng cuối năm, ông Trần Huy Đường, Chủ trang trại LangBiang Farm (Lâm Đồng) cũng thông tin, mỗi năm cung ứng khoảng 5.000 tấn rau quả cho thị trường, trong đó hơn 60% phục vụ xuất khẩu, còn lại tiêu thụ nội địa. “Rau quả bán trong nước hay xuất khẩu đều có chất lượng tương đương nhau”, ông Trần Huy Đường chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), từ 3-6 tháng trước, doanh nghiệp đã phối hợp các nhà cung ứng chuẩn bị hàng tết. Trong số này, nhóm hàng bình ổn thị trường tăng 30%-40% so với ngày bình thường. Đơn vị thường xuyên phối hợp đối tác tăng cường tần suất kiểm tra chất lượng hàng hóa, sàng lọc qua 3 bước (tại nơi sản xuất, tại trung tâm phân phối và test nhanh trước khi lên quầy kệ tại siêu thị) trước khi tới tay khách hàng. Các chỉ tiêu kiểm tra cụ thể, như: kháng sinh trong thủy hải sản, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ tiêu vi sinh, chất tăng trọng, hàn the, formol, chất tẩy trắng…

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, nhận định, hàng hóa phục vụ mùa Tết Ất Tỵ khá dồi dào, giá tốt. Ước tính, lượng hàng bình ổn thị trường tết năm nay tăng 4%-6% so với năm trước. Các mặt hàng bình ổn được bán ra với mức giá luôn thấp hơn ít nhất 5% so với hàng hóa cùng quy cách, chủng loại, chất lượng có mặt trên thị trường. Dự kiến, năm nay các doanh nghiệp chuẩn bị khoảng 23.000 tỷ đồng cho hàng hóa phục vụ 2 tháng mùa tết, trong đó có gần 10.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường. Nhờ sự chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, giá tốt, cộng với sự rà soát chất lượng hàng hóa chặt chẽ, người tiêu dùng có cơ hội mua sắm tết sung túc, tiết kiệm và an toàn.

THI HỒNG