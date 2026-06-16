Đội Sao Biển đoạt giải Nhất cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Ngày 16-6, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Giáo dục- Đào tạo các tỉnh, thành: Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026.

Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và giáo dục sâu sắc nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về biển, đảo Việt Nam.

Vòng chung kết có sự tham gia của 5 đội thi đến từ các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai

Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 90.000 học sinh của 188 trường trung học cơ sở thuộc 44 xã, phường tham gia.

Vòng chung kết khu vực 3 có sự tham gia của 5 đội thi với 25 thí sinh đến từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai. Vòng chung kết được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa với 4 phần thi: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền.

Trải qua 4 vòng thi, Đội Sao Biển (tỉnh Quảng Ngãi) đoạt giải Nhất, đội Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) và đội Hải Đăng (tỉnh Quảng Trị) đoạt giải Nhì, đội Biển Đông (TP Huế) và đội Biển Xanh (tỉnh Gia Lai) đồng giải Ba.

Đội Sao Biển đến từ tỉnh Quảng Ngãi đoạt giải Nhất cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã trở thành một hoạt động giáo dục chính trị, xã hội có ý nghĩa thiết thực; góp phần tuyên truyền sâu rộng cho thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo; về truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam anh hùng.

Ban tổ chức trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại cuộc thi, Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng 21 tivi thông minh 55 inch cho 21 trường trung học cơ sở, góp phần bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Đồng thời, trao 10 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

NGUYỄN CƯỜNG