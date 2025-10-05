Tàu chở dầu Hàn Quốc tông chìm tàu cá cùng 11 ngư dân

Ngày 5-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã có báo cáo về trường hợp tàu cá BĐ 83019-TS cùng 11 thuyền viên bị tàu chở dầu quốc tế tông chìm khi đang hoạt động trên biển.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá BĐ 83019-TS dài 22,6m, công suất 800CV, hành nghề mành chụp do ông Ng.Tr.U. (sinh năm 1967, trú xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến lúc 13 giờ 50 phút ngày 4-10 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cà Ná (Khánh Hòa).

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi hoạt động cách cửa biển Cà Ná khoảng 17 hải lý về hướng Đông Nam, tàu cá bị tàu chở dầu MS FAVOR (dài 98m, rộng 16m, mớn nước 4,5m), quốc tịch Hàn Quốc (MMSI 440870000, IMO 009448853, hiệu D7MM) hành trình theo hướng Nam - Bắc, tông trúng.

Lực lượng quân đội ở Gia Lai đang xác định tọa độ tàu cá đang mất tích trên biển

Sau va chạm, tàu cá BĐ 83019-TS phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp và được tàu cá BV 95869-TS (TPHCM) do ông Nguyễn Văn Tạo (sinh năm 1989, quê xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng tiếp cận cứu 10/11 thuyền viên. Riêng thuyền trưởng Ng.Tr.U. mất tích, nghi mắc kẹt trong cabin tàu.

Đến 22 giờ 48 phút ngày 4-10, tàu cá BĐ 83019-TS bị chìm hoàn toàn và mất kết nối giám sát hành trình. Hiện tàu BV 95869-TS đang đưa 10 thuyền viên gặp nạn về cảng Cà Ná để bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, từ thông tin ngư dân Nguyễn Hùng (thuyền trưởng tàu cá BĐ 93966-TS, cùng tỉnh) cho biết, sau khi gây tai nạn, tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc vẫn tiếp tục hành trình, không dừng lại cứu hộ.

Trước tình huống trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở NN-MT báo cáo Ủy ban Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia, đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực II, IV điều động phương tiện tìm kiếm thuyền trưởng mất tích.

Đồng thời, Ban Chỉ huy đề xuất UBND tỉnh thông báo và trao đổi với Cục Hàng hải (Bộ GTVT) chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải các tỉnh phối hợp nắm thông tin liên quan đến tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc để xử lý.

Một tàu cá 10 ngư dân vẫn đang mất tích Cùng ngày (5-10), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, tàu cá BĐ-97258-TS do ông Huỳnh Văn Sơn (phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai) làm thuyền trưởng cùng 9 ngư dân mất liên lạc trong bão số 10 vẫn chưa có thông tin. Tỉnh Gia Lai thành lập Sở Chỉ huy lâm thời để tìm kiếm tàu cá BĐ-97258-TS mất tích trên biển Mới đây, ông Huỳnh Văn Chim (tàu BĐ-96433-TS đã cập bờ) cho biết, tàu cá ông Sơn mất tích vào khuya ngày 27-9 khi trên đường di chuyển để tránh bão số 10. Theo nhận định lực lượng chức năng, tàu cá BĐ-97258-TS khả năng di chuyển vào tuyến hàng hải quốc tế cách bờ biển phường Quy Nhơn (Gia Lai) 147 hải lý, nghi ngờ va chạm với các tàu vận tải trên biển…

