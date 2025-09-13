Đóng 2 cống Trà Sư và Tha La: Điều tiết lũ vùng Tứ giác Long Xuyên

Tỉnh An Giang sẽ mở cống Trà Sư xả lũ vào ngày 15-9

Trong quá trình xả lũ, các địa phương trong vùng theo dõi chặt chẽ, kịp thời xử lý sự cố phát sinh, đảm bảo an toàn đê bao tiểu vùng sản xuất. Sở NN-MT tỉnh An Giang thông báo, đến nay, các địa phương vùng Tứ giác Long Xuyên còn khoảng 91,7ha lúa và hoa màu chưa thu hoạch. Ngoài ra, nông dân đã xuống giống 198.673ha/261.500ha lúa vụ thu đông 2025.

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh An Giang, ảnh hưởng của lũ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về nhiều, trong tuần đầu tháng 9-2025, khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Khánh An và Châu Đốc, mực nước trên các sông, kênh, rạch lên nhanh. Mực nước đo được tại các trạm đầu nguồn ngày 11-9: trên sông Tiền tại Tân Châu, nước lũ đạt mức 3,34m, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 gần 1m; trên sông Hậu tại Châu Đốc, mực nước lũ đạt 2,96m, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 là 0,6m. Tại cống Tha La và cống Trà Sư khu vực thượng lưu, mực nước đo được vào ngày 11-9 đã đạt 2,36m và 2,45m, cao hơn hạ lưu từ 1,58m đến 1,67m.

Trong những ngày tới, mực nước cao nhất đầu nguồn sông Cửu Long, khu vực hạ nguồn, khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên sẽ ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 khoảng 0,65-1,1m, xấp xỉ và thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm 10-35cm.

TÂM CHÍ