Đồng bào vùng cao phấn khởi nhận quà Tết Độc lập

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hàng triệu người dân trên cả nước, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, đã vui mừng, xúc động khi nhận phần quà trị giá 100.000 đồng do Trung ương phân bổ. Đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia đầy ý nghĩa từ Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với người dân cả nước.

Quảng Ngãi: Trao quà xuyên đêm đến từng người dân

Tối 31-8, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết xã đã huy động tối đa lực lượng để tổ chức trao quà Tết Độc lập đến toàn thể 6.436 người dân trên địa bàn. Ngay sau khi nhận tiền từ ngân hàng vào lúc 15 giờ cùng ngày, chính quyền địa phương đã lập tức triển khai lực lượng gồm 30 cán bộ, công an, dân quân để tổ chức phát quà tại 18 điểm, chủ yếu là các nhà rông ở từng thôn.

Người dân xã Tu Mơ Rông nhận quà 100.000 đồng

Việc trao tặng được thực hiện theo hai hình thức: qua tài khoản VNeID đối với người đã đăng ký, và trao trực tiếp với đầy đủ thủ tục xác nhận, đảm bảo “không để sót ai, không để ai bị thiệt”.

Ông Vy Văn Chồm (thôn Ty Tu) xúc động chia sẻ: “Món quà tuy không lớn nhưng rất quý. Chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến tận buôn làng xa xôi nhất. Đồng bào Xơ Đăng rất cảm động và biết ơn”.

Đắk Lắk: Hơn 330 tỷ đồng được triển khai kịp thời

Tại tỉnh Đắk Lắk, theo ông Trần Văn Tân, Giám đốc Sở Tài chính, địa phương đã được Trung ương phân bổ hơn 330 tỷ đồng để trao quà cho người dân dịp 2-9. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp xã khẩn trương phối hợp rà soát đối tượng và tổ chức phát quà xong trước ngày 2-9.

Ông Ngô Đình Thiện, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, cho biết địa phương yêu cầu việc trao tặng phải kịp thời, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

Tại xã Cư M’gar, Chủ tịch UBND xã Phan Xuân Lực cho biết đã thành lập nhiều tổ công tác, phối hợp ban tự quản các thôn, buôn để triển khai trao quà cho hơn 32.000 người dân, với tổng kinh phí khoảng 3,2 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành trước ngày 1-9.

Tại xã Buôn Đôn, hơn 6.500 người dân, trong đó có nhiều khu vực vùng sâu, biệt lập như buôn Đrăng Phốk (nằm trong Vườn quốc gia Yok Đôn), cũng đang được tiếp cận quà tặng thông qua các tổ công tác đi tận nơi. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Cảnh Tùng cho biết: “Chúng tôi sử dụng loa phát thanh và trưởng thôn đến từng hộ thông báo. Dù khó khăn về địa hình, xã quyết tâm chi trả đúng, đủ, không để bà con phải chờ lâu”.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc tặng quà phải hoàn thành trước ngày 1-9. Trong trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài đến không quá ngày 15-9.

HỮU PHÚC - MAI CƯỜNG