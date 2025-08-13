Chiều 13-8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt gồm 25 đồng chí.

Đồng chí Bùi Quang Huy làm Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Trung ương Đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục, tập hợp thanh niên, tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đại hội đã xác định nhiều chỉ tiêu với 3 nhiệm vụ quan trọng, đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn

Cụ thể, Đảng bộ Trung ương Đoàn sẽ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Bên cạnh đó, Đảng bộ Trung ương Đoàn sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ đoàn các cấp có bản lĩnh, năng lực và phẩm chất đạo đức, nhất là người đứng đầu cấp ủy và đơn vị; chú trọng đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn, gắn lý luận với hành động, nói đi đôi với làm, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện.

Đồng thời, Đảng bộ Trung ương Đoàn sẽ lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XIII; tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn; triển khai các hoạt động phát huy vai trò tiên phong của thanh niên; các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số, làm chủ khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 25 đồng chí. Đồng chí Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2025-2030.

BÍCH QUYÊN