Đồng chí Doãn Trường Quang làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh UBND TPHCM

Từ khi được thành lập vào tháng 5-2025 và trở thành cơ sở trực thuộc Hội Cựu Chiến binh TPHCM vào tháng 10-2025, Hội Cựu CCB UBND TPHCM đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, phát triển lực lượng lên 23 chi hội với 495 hội viên.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: NGỌC DUY

Trong thời gian ngắn, hội đã triển khai nhiều phong trào thi đua hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số của Thành phố.

Các cơ sở hội các cấp đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thành quả cách mạng; tập trung các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Huỳnh Tân Định phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: NGỌC DUY

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TPHCM, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và kết quả bước đầu của Hội CCB UBND TPHCM. Hội đã thể hiện vai trò là tổ chức chính trị - xã hội mẫu mực, là lực lượng nêu gương, đoàn kết, kỷ luật, là điểm tựa tin cậy của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Theo đồng chí Huỳnh Tân Định, bước vào giai đoạn phát triển mới khi TPHCM vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới quản trị công, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có hội viên Hội CCB UBND TPHCM, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao bản lĩnh, giữ vững niềm tin và phát huy cao độ truyền thống cách mạng anh hùng.

Trao bằng khen đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: NGỌC DUY

Đồng chí đề nghị hội cần tiếp tục phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hội và Đoàn Thanh niên UBND TPHCM ký kết liên tịch

Đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng mô hình “Hội Cựu Chiến binh điện tử”, hiện đại, năng động, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số của Thành phố.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2025-2030; đoàn đại biểu dự Đại hội Hội CCB TPHCM. Đồng thời, trao bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Doãn Trường Quang được chỉ định làm Chủ tịch Hội CCB UBND TPHCM khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

THU HOÀI