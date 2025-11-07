Đề nghị đưa vào luật quy định cấm sử dụng AI để giả mạo khuôn mặt

Chiều 7-11, các đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi). Trong đó, một số ĐB đề nghị trong dự án Luật An ninh mạng có quy định cụ thể về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Nêu ý kiến cho dự án Luật An ninh mạng, ĐB Tô Văn Tám (Quảng Ngãi) tán thành sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng (sửa đổi). Theo ông, đây là đạo luật quan trọng, vừa tạo hàng rào pháp lý vững chắc để bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích chính đáng của người dân, vừa kiến tạo môi trường pháp lý bảo đảm và tôn trọng quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trên không gian mạng.

Về các hành vi nghiêm cấm (Điều 9), ĐB Tô Văn Tám đề nghị nghiên cứu bổ sung hành vi “xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước”. Bởi thực tế hiện nay vẫn còn tình trạng xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, bóp méo chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây hoang mang dư luận.

ĐB đoàn Quảng Ngãi cũng cho rằng, cần bổ sung hành vi “xúc phạm Đảng kỳ” vào danh mục các hành vi bị cấm. Cùng với đó, ĐB Tô Văn Tám cũng đề nghị bổ sung hành vi cấm sử dụng AI để xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm người khác.

Tham gia thảo luận thêm, ĐB Lê Thị Thanh Lam (Cần Thơ) cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, đặc biệt là AI đã làm xuất hiện nhiều phương thức vi phạm mới như lừa đảo, giả mạo khuôn mặt, giọng nói, hình ảnh. Các thủ đoạn này rất khó nhận diện, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh mạng và quyền lợi của người dân.

Trong dự án luật đã quan tâm đến việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, song thực tế cho thấy các nhóm yếu thế khác như người cao tuổi, người khuyết tật, người hạn chế năng lực hành vi cũng là những đối tượng dễ bị tấn công. ĐB Lê Thị Thanh Lam đề nghị dự thảo luật cần bổ sung quy định cấm sử dụng công nghệ AI để giả mạo khuôn mặt, giọng nói và các hình thức công nghệ giả mạo khác nhằm mạo danh tổ chức, cá nhân để lừa đảo, xuyên tạc, gây nhầm lẫn hoặc xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Về quy định phòng ngừa và xử lý vi phạm, đại biểu tán thành cần mở rộng nhóm đối tượng được bảo vệ. Cụ thể, bên cạnh trẻ em cần bổ sung người cao tuổi và các nhóm yếu thế khác, bảo đảm tính bao quát, phù hợp với thực tiễn tội phạm công nghệ cao hiện nay.

ĐB Lê Thị Ngọc Linh (Cà Mau) cho rằng, việc bổ sung vào dự án luật, nghiêm cấm hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền đoạn clip, hình ảnh, âm thanh, văn bản có nội dung vu cáo, bôi nhọ, thông tin sai sự thật… là vô cùng cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

ĐB Lê Thị Ngọc Linh còn cho rằng, hiện đang có sự chồng chéo, trùng lắp giữa quy định các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng với một số quy định về phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng. Do đó, bà đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng để loại bỏ sự trùng lặp về nội dung; đồng thời cần có những quy định để đảm bảo tính thống nhất với các luật, bộ luật khác có liên quan như: Bộ luật Hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính… tránh tạo ra mâu thuẫn hoặc khó khăn trong quá trình áp dụng luật vào thực tiễn.

Cuối buổi, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật An ninh mạng, báo cáo, giải trình cho biết, Luật An ninh mạng được xây dựng trên cơ sở hợp nhất 2 luật là Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015 và theo nguyên tắc không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ các bộ, ngành, không tạo ra chính sách mới. Chỉ quy định trong luật những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, không quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ, các cơ quan khác.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, đối với những vấn đề biến động thường xuyên trong thực tế, cơ quan soạn thảo chỉ quy định khung, mang tính nguyên tắc và giao cho Chính phủ, các bộ quy định. “Hiện nay, không một quốc gia nào có thể tự bảo đảm được an ninh mạng, vì đây là thách thức mang tính toàn cầu, do đó tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, phối hợp hành động giữa các quốc gia là yêu cầu tất yếu”, Bộ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ.

Theo chia sẻ, hiện nay Bộ Công an được giao là cơ quan chủ trì, điều phối ứng phó với sự cố an ninh mạng quốc gia, Bộ Công an cũng đã thành lập một “liên minh”, trong đó có nhiều công ty liên quan tới an ninh mạng, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh 86 tham gia cùng.

“Để đảm bảo an ninh mạng thì tất cả hệ thống thông tin liên quan đến dân sự của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều phải kết nối về trung tâm an ninh mạng quốc gia để kịp thời giám sát, phát hiện, cảnh báo, khắc phục; bảo vệ ngay từ khi có dấu hiệu bị tấn công, không để bị lan rộng làm tê liệt hệ thống thông tin”, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh.

