Khẩn trương gia cố cống ngăn triều bị vỡ ở phường An Phú Đông

Từ đêm 6-11 đến trưa 7-11, các đơn vị, lực lượng liên quan khẩn trương khắc phục, gia cố đoạn cống ngăn triều bị vỡ tại khu vực dưới cầu Đôi (cầu Ba Thôn) - nối đường Thạnh Lộc 43 với đường bờ hữu sông Sài Gòn thuộc địa bàn phường An Phú Đông (TPHCM).

Clip: Khẩn trương gia cố cống ngăn triều bị vỡ

Lực lượng chức năng khẩn trương gia cố vị trí cống ngăn triều bị vỡ dưới cầu Ba Thôn sáng 7-11. Ảnh: Anh Tú

Trước đó, chiều 6-11, một phần cống ngăn triều dưới cầu Đôi bị vỡ. Sự cố xảy ra trùng với thời điểm triều cường dâng cao.

Cống ngăn triều bị vỡ dưới cầu Đôi (cầu Ba Thôn) tối 6-11

Đến 18 giờ cùng ngày, vị trí cống bị vỡ kết hợp với triều cường dâng cao khiến nước sông Sài Gòn tràn nhanh vào khu dân cư xung quanh.

Vị trí cống ngăn triều bị vỡ dưới cầu Đôi

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động hơn 40 người thuộc lực lượng quân sự, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp cùng Công ty MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TPHCM, khẩn trương đến hiện trường gia cố cống ngăn triều bị vỡ.

Công nhân Công ty MTV Quản lý, khai thác dịch vụ thủy lợi TPHCM khẩn trương vận chuyển, lắp đặt các tấm phai thép để gia cố cống vỡ

Cống ngăn triều bị vỡ dưới cầu Đôi (cầu Ba Thôn) đã được gia cố

Đến 19 giờ, công tác khắc phục ban đầu cơ bản được kiểm soát. Các lực lượng tiếp tục túc trực xuyên đêm xử lý sự cố.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, việc gia cố, khắc phục điểm vỡ vẫn đang được tiếp tục nhằm ứng phó các đợt triều cường tiếp theo.

Một lãnh đạo UBND phường An Phú Đông cho biết thêm, địa phương đã nắm từ sớm tình hình có xuất hiện vết nứt ở một đoạn tường cánh của cửa xả ngăn triều. Nên khi vỡ cửa ngăn triều, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp đơn vị quản lý có biện pháp xử lý ban đầu bằng phương án đặt các tấm chắn, hạn chế nước vào. Địa phương ghi nhận không có thiệt hại lớn trong sự cố này.

MẠNH THẮNG