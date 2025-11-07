Gia Lai: Tranh thủ nước rút, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa

Chiều 7-11, chính quyền các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đang nỗ lực giúp dân khắc phục tình trạng nhà cửa bị ngập.

Clip: Nước lũ làm ngập nhiều địa phương phía Tây Gia Lai

Khu vực phía Tây Gia Lai, gồm các xã, phường như Ayun Pa, Ia Hiao, Ia Pa và Ia Sao..., nước lũ dâng cao, khiến khoảng 1.000 ngôi nhà bị ngập với mức độ khác nhau.

Nhà dân ở phường Ayun Pa bị ngập

Đỉnh điểm, nhiều tuyến đường bị nước “bao vây”. Người dân vật vã chờ nước rút, trong khi các cánh đồng sản xuất chìm trong biển nước trắng xóa. Dòng nước chảy xiết cuốn trôi hoa màu, làm chết nhiều gia cầm, gây thiệt hại nặng nề. Chính quyền đã sơ tán người dân và đồ đạc, song thiệt hại rất lớn.

Lũ lớn đổ về gây ngập đầu cầu Quý Đức tại phường Ayun Pa

Theo ghi nhận từ một số địa phương, đến chiều 7-11, nước đã rút dần, người dân nhiều nơi đã bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) cho biết, tranh thủ nước rút, xã cử lực lượng giúp người dân thu dọn đồ đạc, vệ sinh nhà cửa và rà soát nhu cầu nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ, không để người dân thiếu đói sau bão.

Trong khi đó, tại xã Ia Pa, ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 bị ngập từ tối 6-11, cô lập 314 hộ dân của thôn. Đến chiều 7-11, cả thôn vẫn bị cô lập. Theo ông Ksor Nâm, Phó thôn Mơ Nang 2, hiện tại bà con chỉ ở trong thôn, không thể ra xã, nhưng gạo, thực phẩm vẫn đủ để sử dụng.

Nhà dân ở Gia Lai bị ngập

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai cứu hộ người dân

HỮU PHÚC