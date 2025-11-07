Gia Lai: Tranh thủ nước rút, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa

Khu vực phía Tây Gia Lai, gồm các xã, phường như Ayun Pa, Ia Hiao, Ia Pa và Ia Sao..., nước lũ dâng cao, khiến khoảng 1.000 ngôi nhà bị ngập với mức độ khác nhau.
Đỉnh điểm, nhiều tuyến đường bị nước “bao vây”. Người dân vật vã chờ nước rút, trong khi các cánh đồng sản xuất chìm trong biển nước trắng xóa. Dòng nước chảy xiết cuốn trôi hoa màu, làm chết nhiều gia cầm, gây thiệt hại nặng nề. Chính quyền đã sơ tán người dân và đồ đạc, song thiệt hại rất lớn.
Theo ghi nhận từ một số địa phương, đến chiều 7-11, nước đã rút dần, người dân nhiều nơi đã bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) cho biết, tranh thủ nước rút, xã cử lực lượng giúp người dân thu dọn đồ đạc, vệ sinh nhà cửa và rà soát nhu cầu nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ, không để người dân thiếu đói sau bão.
Trong khi đó, tại xã Ia Pa, ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 bị ngập từ tối 6-11, cô lập 314 hộ dân của thôn. Đến chiều 7-11, cả thôn vẫn bị cô lập. Theo ông Ksor Nâm, Phó thôn Mơ Nang 2, hiện tại bà con chỉ ở trong thôn, không thể ra xã, nhưng gạo, thực phẩm vẫn đủ để sử dụng.