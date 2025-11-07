Bão số 13 gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng, hàng chục ngàn ngôi nhà bị hư hỏng, ngập... Hiện các địa phương tiếp tục thống kê và khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Cập nhật thông tin đến 17 giờ ngày 7-11 từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão số 13 làm 5 người thiệt mạng (Đắk Lắk: 3 người, Gia Lai: 2 người) và có 3 người mất tích (tại tỉnh Quảng Ngãi). Số liệu này vẫn như báo cáo buổi trưa 7-11, nhưng số lượng người bị thương đã tăng lên 17 người (Quảng Ngãi: 3 người, Gia Lai: 8 người, Đắk Lắk: 6 người).

Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai cho biết, bão đã làm 244 nhà bị sập, 17.562 nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng (nhiều nhất là tại Gia Lai: 12.447 nhà, Đắk Lắk: 4.359 nhà) và 8.501 nhà bị ngập (Gia Lai: 3.000 nhà, Đắk Lắk: 5.501 nhà).

Lũ lớn đổ về gây ngập đầu cầu Quý Đức tại phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai)

Do tác động của bão, đến chiều 7-11 có 21 tàu bị sóng đánh chìm và 44 tàu bị hư hỏng (nhiều nhất là tại Gia Lai: 42 tàu). Tổng cộng 54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Đắk Lắk: 54.000 lồng) và 18ha nuôi tôm, cá bị cuốn trôi.

Về sản xuất nông nghiệp, 3.721ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ và 3.944ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại. Bên cạnh đó, 118 con gia súc bị chết, cuốn trôi (Đắk Lắk: 117 con) và 3.593 con gia cầm bị chết (Đắk Lắk).

Đắk Lắk: Hàng chục con trâu chết do nước lũ

Các đơn vị điện lực đã cập nhật báo cáo 31 sự cố lưới điện 110kV, 449 cột điện bị gãy đổ. Tổng số 1.603.637 khách hàng bị mất điện, đến nay đã khôi phục 315.016 khách hàng, chiều 7-11 còn 1.288.621 khách hàng bị mất điện tại nhiều địa phương, trong đó Gia Lai vẫn mất điện diện rộng.

Hệ thống giao thông tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại nghiêm trọng. Ở Quảng Ngãi, tuyến đường Trường Sơn Đông bị tắc tại hai vị trí do sạt lở taluy dương, nhiều tuyến đường tỉnh và đường xã cũng bị sạt lở, ngập sâu.

Tại Gia Lai, cầu Đắk Pờ Tó trên đường Trường Sơn Đông bị nước lũ cuốn trôi mố cầu, chiều dài khoảng 25m, sâu 8m.

Ở Đắk Lắk, Quốc lộ 19C và nhiều tuyến đường tỉnh, đường sắt Bắc Nam bị ách tắc do ngập, sạt lở.

Ước tính tổng thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra khoảng 7.050 tỷ đồng (Đắk Lắk: 2.050 tỷ đồng, Gia Lai: 5.000 tỷ đồng).

Công tác khắc phục đã được triển khai khẩn trương trong ngày 7-11. Lực lượng chức năng dọn dẹp cây ngã đổ, khôi phục lưới điện, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa. Chính phủ đã chỉ đạo các tỉnh rà soát thiệt hại, kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng.

PHÚC VĂN