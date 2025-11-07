Người dân TPHCM chật vật trong đỉnh triều cường

Những ngày đầu tháng 11, triều cường kết hợp mưa lớn khiến nhiều khu vực ở TPHCM ngập sâu trong nước, sinh hoạt đảo lộn, giao thông tê liệt. Người dân thành phố chật vật với đỉnh triều cường cao nhất từ đầu năm đến nay.
