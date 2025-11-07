Xã hội

Người dân TPHCM chật vật trong đỉnh triều cường

SGGPO

Những ngày đầu tháng 11, triều cường kết hợp mưa lớn khiến nhiều khu vực ở TPHCM ngập sâu trong nước, sinh hoạt đảo lộn, giao thông tê liệt. Người dân thành phố chật vật với đỉnh triều cường cao nhất từ đầu năm đến nay.

ĐÌNH DƯ - HOÀNG HÙNG

