Ngày 7-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị chết, mất tích và chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ vùng bị thiên tai; biểu dương cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, Sở chỉ huy tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách đã vào cuộc tích cực, hiệu quả bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương (nơi bị ảnh hưởng bão số 13) chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện khẩn trương các biện pháp cần thiết, để khắc phục nhanh hậu quả bão số 13 và mưa lũ.

Thủ tướng yêu cầu, trước ngày 10-11 hoàn thành khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ; không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau. Cùng với đó, khẩn trương khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống điện, nước, viễn thông, giao thông để sớm cung cấp trở lại các dịch vụ điện, nước, viễn thông, bảo đảm giao thông phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại, kịp thời sử dụng ngân sách đã được Thủ tướng Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ, các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế.

Bộ Xây dựng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh nhất sự cố sạt lở, sớm khôi phục hoạt động của tuyến đường sắt Bắc - Nam và bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

