TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao quyết định, hoa chúc mừng đến các cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND TPHCM trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM điều động đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist).

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch TPHCM. Đồng chí Phạm Huy Bình có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị, từng là Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM rồi chuyển công tác đến Saigontourist năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp) giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Bổ nhiệm đồng chí Vũ Đình Quân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành -TNHH Một thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH Một thành viên.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định nghỉ hưu đến đồng chí Lương Minh Phúc và đồng chí Trần Trường Sơn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, UBND TPHCM công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho các đồng chí: Lương Minh Phúc (sinh năm 1964), Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (nghỉ hưu từ ngày 1-10); Trần Trường Sơn (sinh năm 1964), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM (nghỉ hưu từ ngày 1-7); Đinh Hồng Minh (sinh năm 1969), Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM (nghỉ hưu từ ngày 1-10).

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cảm ơn các cán bộ nhận quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ đã cống hiến tâm sức cho TPHCM trong thời gian qua.

Chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Văn Được mong các cá nhân tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nhanh chóng bắt nhịp, toàn tâm toàn ý với công việc mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp nhận lãnh đạo mới về phải tạo điều kiện để các cán bộ tiếp cận nhiệm vụ nhanh chóng, làm tốt công việc trên tinh thần “TPHCM vì cả nước”.

Chia sẻ về những nhiệm vụ của TPHCM phải thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TPHCM mong các cán bộ gạt bỏ tư duy địa phương để làm việc trên tinh thần vì sự phát triển của thành phố.

NGÔ BÌNH