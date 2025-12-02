Đồi mồi dứa khoảng 17kg bị mắc vào lưới ngư dân

Ngày 2-12, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) thông tin, đơn vị đã phối hợp Đồn Biên phòng Tam Thanh và các cơ quan chức năng tiếp nhận một cá thể đồi mồi dứa quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao.

Ông Nguyễn Cao Giới và cá thể đồi mồi dứa nặng khoảng 17kg

Theo đó, ông Nguyễn Cao Giới (sinh năm 1987, trú tại phường Quảng Phú) phát hiện cá thể này bị mắc vào lưới khi đánh bắt tại vùng biển khối phố Tỉnh Thủy. Nghi là loài động vật hoang dã nguy cấp, được pháp luật bảo vệ, ông Giới đã trình báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú cùng Đồn Biên phòng Tam Thanh và Công an phường đã có mặt, kiểm tra. Qua xác định ban đầu, đây là loài đồi mồi dứa, trọng lượng khoảng 17kg, sức khỏe ổn định.

Ông Nguyễn Cao Giới bàn giao cá thể đồi mồi cho cơ quan chức năng

Các đơn vị đã lập biên bản theo đúng quy trình, đồng thời phối hợp tổ chức thả cá thể đồi mồi trở lại biển an toàn.

Đồi mồi dứa là loài rùa biển thuộc họ Vích, phân bố rộng ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loài này được xếp vào nhóm nguy cấp theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

