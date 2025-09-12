Xã hội

Đồng Nai: Mưa lớn gây ngập ở xã Bình An, khẩn cấp di dời người và tài sản

Rạng sáng 12-9, mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ tại xã Bình An, huyện Long Thành trước đây (nay thuộc tỉnh Đồng Nai), đặc biệt tại khu vực giáp suối Giang Điền, ấp An Bình.

Lực lượng chức năng di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn
Nước suối dâng cao khiến một số hộ dân tại ấp 2 và ấp 6 bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có bốn hộ bị ngập sâu, buộc phải di dời khẩn cấp.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 đã phối hợp với chính quyền xã Bình An triển khai lực lượng ứng cứu. Lực lượng quân sự xã nhanh chóng tổ chức hỗ trợ di dời người và tài sản. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, vẫn còn một hộ dân chưa thể tiếp cận.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 đã điều động 4 cán bộ, 10 chiến sĩ dân quân thường trực cùng phương tiện gồm 1 xe tải, 1 ca nô, 1 xuồng tay, 15 áo phao và nhiều thiết bị cứu hộ tới hiện trường.

Hiện, các lực lượng chức năng đang túc trực, theo dõi sát tình hình mưa lũ và sẵn sàng triển khai các phương án ứng cứu tiếp theo, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân vùng ngập.

