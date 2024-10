Đồng Nai: Mưa lũ gây ngập sân trường, hơn 2.600 học sinh phải nghỉ học

Trưa 29-10, lãnh đạo Trường THCS Phước Tân (TP Biên Hòa) cho biết, do nước lũ dâng cao gây ngập toàn bộ sân trường nên đã quyết định cho hơn 2.600 học sinh nghỉ học.

Theo đó, vào đêm và rạng sáng 29-10 nước lũ tràn về làm ngập toàn bộ sân trường, tràn vào một số phòng chức năng, căn tin ở tầng trệt, điểm ngập sâu nhất khoảng 0,8m. Khi nước lũ xuất hiện, trường đã huy động giáo viên di chuyển các vật dụng, thiết bị đồ dùng dạy học lên vị trí cao để tránh hư hỏng. Để đảm bảo an toàn, nhà trường đã quyết định cho toàn bộ 2.600 học sinh nghỉ học, bởi nhiều tuyến đường dẫn đến trường cũng ngập sâu, đi lại khó khăn.

>> Một số hình ảnh ngập sân trường THCS Phước Tân:

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, nước bắt đầu có chiều hướng rút chậm, xuống còn khoảng 0,3-0,5m. Tại một số khu vực phòng chức năng, nước đã rút toàn bộ. Trường THCS Phước Tân đã huy động nhiều cán bộ, giáo viên tiếp tục dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Trường đã chuẩn bị máy bơm chuyên dụng công suất lớn, chờ khi nước rút hết sẽ dọn dẹp, vệ sinh bùn đất, sớm đón học sinh trở lại trường học tập.

Ban Giám hiệu Trường THCS Phước Tân cho biết, do trường nằm ở khu vực hạ lưu sông Buông, vị trí thấp nên tình trạng bị ngập khi có lũ lớn, dẫn đến phải tạm cho học sinh nghỉ học không phải chuyện hiếm gặp, đồng thời nhà trường luôn sẵn sàng các biện pháp ứng phó và còn có sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân sự và phụ huynh khi cần.

Lực lượng công an huyện Long Thành giúp dân tránh lũ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Cũng tại phường Phước Tân, cơn mưa lớn kéo dài từ ngày 28-10 khiến nước ngập sâu, tràn nhanh vào nhà hàng trăm hộ dân tại các khu phố Tân Lập, Tân Cang, Miễu, Vườn Dừa… nên nhiều người không thể rời khỏi nhà vì nước ngập sâu, chảy xiết. Trong sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Biên Hòa cùng Công an phường Phước Tân đã điều động lực lượng và phương tiện chuyên dụng tiếp cận các điểm ngập tại phường Phước Tân (TP Biên Hòa) để hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng công an được điều động để hỗ trợ người dân. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Trước đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai cũng có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cảnh báo kịp thời, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa, lũ, sạt lở đất. Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp; có biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất… bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn, báo cáo kịp thời diễn biến về Sở NN-PTNT (cơ quan thường trực Ban chỉ huy) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

HOÀNG BẮC