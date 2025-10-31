Đồng Nai: Xây dựng “mặt trận số” để nâng cao hiệu quả công tác

Ông Hà Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai chủ trì buổi họp báo

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, từ năm 2024 đến năm 2025, kết quả công tác tuyên truyền, vận động của mặt trận đã được đổi mới cả về nội dung và hình thức, phát huy hiệu quả kênh truyền thông số, mạng xã hội và kịp thời định hướng dư luận xã hội.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động đạt kết quả tích cực, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đồng bào dân tộc, tôn giáo, đối tượng yếu thế được quan tâm và triển khai kịp thời. Đến nay, 95/95 xã, phường của tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công đại hội MTTQ xã, phường.

Đại diện một số cơ quan báo chí chia sẻ thông tin tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng đã thông tin tóm tắt về phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động, đề án nhân sự, hiệp thương nhiệm kỳ 2025 – 2030. Nhiệm kỳ tới, MTTQ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân để xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai chia sẻ, trong bối cảnh mới, tỉnh có diện tích lớn hơn, đầu mối công việc của MTTQ cũng nhiều hơn. Do đó, để phát huy hiệu quả công tác mặt trận trong tình hình mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định lấy Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trung tâm. Xây dựng “mặt trận số”, kết nối các tổ, nhóm trên mạng xã hội để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và lấy khu dân cư làm trung tâm các hoạt động.

Dự kiến, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-11.

PHÚ NGÂN