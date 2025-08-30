Công viên, bãi biển Vũng Tàu thông thoáng, chờ đón khách du lịch

Du khách check-in tại khu vực điểm nhấn tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, TPHCM ngày đầu nghỉ lễ 2-9

Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng 30-8, thời tiết Vũng Tàu có mưa nhỏ, lượng khách tắm biển chưa đông. Đại diện một số khách sạn, nhà nghỉ cho biết, kỳ nghỉ lễ 2-9 dài 4 ngày nên đa số khách nhận phòng vào buổi chiều và sáng ngày mai.

Khách du lịch trên bãi biển Vũng Tàu

Điểm nhấn du lịch dịp lễ 2-9 của Vũng Tàu là dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân được đầu tư với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng đã được đưa vào hoạt động. Anh Nguyễn Văn Lập, quản lý một khách sạn 3 sao trên đường Phan Văn Trị chia sẻ, những cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự án làm đẹp khu vực Bãi Sau. Với không gian tiếp cận biển thông thoáng, lại có các khu vui chơi giải trí công cộng, các khu tiện ích… sẽ giúp Vũng Tàu níu chân du khách lưu trú dài ngày hơn để trải nghiệm.

Cũng với tinh thần rất phấn khởi, anh Bùi Minh Phúc, đại diện quản lý Sammy Hotel Vũng Tàu, một cơ sở lưu trú được xếp hạng 4 sao, cho biết, trong ngày 30-8 và 31-8, khách đã đặt gần như kín phòng, riêng ngày 1-9 cũng khá đông. Khách chủ yếu là khách đoàn của các công ty, cơ quan, đơn vị tranh thủ ngày nghỉ đi du lịch dịp cuối hè, trước khi con cái chính thức bước vào năm học mới. Giá phòng được các cơ sở niêm yết rõ ràng và đi kèm theo đó là một số dịch vụ tiện ích miễn phí cho du khách nhân dịp lễ trọng đại của đất nước.

Công viên Bãi Sau khang trang và sạch sẽ

Theo Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu, dịp lễ, đơn vị huy động 100% quân số trực chốt, trong đó duy trì thường xuyên lực lượng cấp cứu bờ biển, bảo đảm an toàn cho du khách. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

PHÚ NGÂN