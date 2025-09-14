Sức bật của Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng Tháp: Tiếp nhận hai cá thể rái cá quý hiếm để bảo tồn

Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu thuộc Cục Hậu cần - kỹ thuật, Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) vừa tiếp nhận hai cá thể rái cá quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao.

Ngày 13-9, Công an xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực I và Trại rắn Đồng Tâm tiếp nhận hai cá thể rái cá quý hiếm do anh Lưu Minh Nhựt, ngụ ấp Long Thành, tự nguyện bàn giao.

Ngành chức năng đang làm thủ tục tiếp nhận hai cá thể rái cá quý hiếm

Anh Nhựt cho biết, trong lúc đi ruộng vào tháng 8 vừa qua, anh bắt gặp hai con rái cá và mang về nuôi. Khi biết đây là loài nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ, anh đã chủ động liên hệ chính quyền để bàn giao cho cơ quan chức năng chăm sóc, bảo tồn theo quy định.

Ngành chức năng tiếp nhận hai cá thể rái cá quý hiếm do người dân giao nộp để chăm sóc, bảo tồn

Cơ quan chức năng đánh giá cao tinh thần hợp tác và ý thức bảo vệ động vật hoang dã của người dân. Hành động của anh Nhựt góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, khuyến khích cộng đồng cùng chung tay gìn giữ các loài động vật quý hiếm.

Hai cá thể rái cá quý hiếm

Hiện, hai cá thể rái cá hiện được đưa về Trại rắn Đồng Tâm để chăm sóc và nhân giống.

NGỌC PHÚC

