Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú: Bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 20-2-2026

Sáng 17- 9, UBND tỉnh Đồng Nai làm việc với sở ngành, đơn vị liên quan về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Để thực hiện dự án giai đoạn 1, Đồng Nai phải thu hồi khoảng 311,69ha và bố trí tái định cư cho 268 hộ dân ở các xã Xuân Lộc, Định Quán và Ban Quản lý dự án khu vực 11 - tỉnh Đồng Nai. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận cho Trung tâm Phát triển quỹ đất các chi nhánh Thống Nhất, Định Quán, Xuân Lộc và Ban Quản lý dự án khu vực 11 phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất theo ranh dự án đã được phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu các đơn vị, địa phương bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 20-2-2026 và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì phối hợp các địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai thực hiện dự án.

HOÀNG BẮC