Dự án FIP Vũng Tàu vươn tầm khu vực

Ngày 26-12, Hội Thủy sản TPHCM tổ chức hội thảo tổng kết dự án Cải thiện nghề lưới kéo Vũng Tàu (FIP Vũng Tàu) năm 2025. Tham dự có bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM.

FIP Vũng Tàu là dự án cải thiện nghề lưới kéo Vũng Tàu

Dự án FIP Vũng Tàu có sự đồng hành, đóng góp của 10 doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất, chế biến thủy sản.

Riêng trong năm 2025, dự án đã cập nhật hồ sơ nghề cá; tăng cường thúc đẩy thực hành chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và kiểm soát chuỗi cung ứng; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; xây dựng các công cụ thực hành nghề cá có trách nhiệm; tăng cường hợp tác đa bên, triển khai mô hình đồng quản lý nghề cá.

Ông Nguyễn Thành Lộc, Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản TPHCM phát biểu tại hội thảo

Dự án cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn về Nguyên tắc 3 của MSC, tiêu chuẩn MarinTrust phiên bản 3.0 và thực hành chống khai thác IUU; tuyên truyền bảo vệ môi trường biển, các loài thủy sản quý hiếm; phổ biến pháp luật về lao động trong lĩnh vực thủy sản.

Dự án ghi nhận những kết quả đáng chú ý: Công ty TNHH Phúc Lộc Vũng Tàu được MarinTrust chứng nhận Chương trình cải tiến nguồn cung ứng và sản xuất nguyên liệu biển có trách nhiệm (MarinTrust IP); Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) và Tổng Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam đều đạt chứng nhận ASC cho thức ăn thủy sản sử dụng nguồn nguyên liệu bền vững từ FIP Vũng Tàu.

Trao bản ký kết giữa Sở NN-MT TPHCM và đại diện FIP Vũng Tàu

Dự án FIP (Fishery Improvement Project) là sáng kiến toàn cầu nhằm cải thiện nghề cá theo hướng bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm trong chuỗi cung ứng.

Tại Việt Nam, mô hình này đặc biệt phù hợp với nghề khai thác lưới kéo – lĩnh vực đang chịu áp lực lớn từ yêu cầu chống khai thác IUU và hội nhập thị trường quốc tế.

FIP Vũng Tàu được khởi xướng từ năm 2015 và chính thức triển khai từ năm 2020, được xem là mô hình hợp tác công – tư tiêu biểu, triển khai bài bản theo tiêu chuẩn MarinTrust và các hệ thống chứng nhận giúp thủy sản Việt Nam tiếp cận các thị trường cao cấp như châu Âu, Hoa Kỳ.

Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT tphcm phát biểu tại hội thảo

Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết, mặc dù chỉ có 10 thành viên nhưng FIP Vũng Tàu đã vươn tầm khu vực, ngành chế biến bột cá giữ vai trò quan trọng trong sản xuất thức ăn phục vụ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, tạo nền tảng phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Tuy nhiên, lĩnh vực này đòi hỏi yêu cầu rất cao về truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các quy định chống khai thác IUU. Toàn bộ quy trình từ khai thác đến nhà máy chế biến phải được tổ chức thành chuỗi khép kín, minh bạch và rõ ràng.

THÀNH HUY