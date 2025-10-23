Xã hội

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp

Dữ liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới không thay đổi về cường độ và hướng di chuyển. Dự báo, ngày 24-10, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Theo đó, hồi 19 giờ ngày 23-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Dự báo đến 7 giờ ngày 24-10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 25km/giờ, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6- 7, giật cấp 9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

