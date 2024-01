Dự báo sức mua hàng tết tăng 10%

Thời điểm này, người tiêu dùng mua sắm tại hệ thống của Co.opmart bắt đầu đông dần. Ảnh: Co.opmart



Sẵn sàng thực phẩm, hàng hóa tết

Bộ Công thương vừa đưa ra dự báo, sức mua của thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay vẫn tăng khoảng 10% so với bình thường. Trong khi đó, đại diện Lotte Mart dự báo sức mua của người dân trong dịp tết này sẽ tăng khoảng 20%. Để kích thích tiêu dùng, đại diện siêu thị này cho biết, sẽ tập trung vào các mặt hàng tết như bánh kẹo, hộp quà tặng, nước uống và các mặt hàng thiết yếu.

Còn đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce thuộc Tập đoàn Masan - đơn vị đang sở hữu hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam (gồm hơn 3.600 siêu thị, cửa hàng WinMart/ WinMart+) thông tin, cùng với các loại hàng hóa thiết yếu và hàng tết khác, trong dịp Tết Giáp Thìn này, đơn vị này có kế hoạch tăng sản xuất và cung ứng thịt heo “MeatDeli” và giò chả từ thịt mát cho thị trường.

Chọn mua thịt mát MeatDeli tại chuỗi siêu thị của Wincommerce. Ảnh: Wincommerce

“Để đảm bảo cung ứng cho thị trường tết, MeatDeli đang chuẩn bị sản lượng thịt mát tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023 và giảm giá 20% cho 7 triệu hội viên”, thông cáo báo chí từ đơn vị này cho biết.

Trong khi đó, đại diện Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) nhận định, năm nay, tình hình kinh tế khó khăn nên sức mua có thể không dồi dào như các năm trước. Để ổn định thị trường, đơn vị này triển khai các chương trình giảm giá 10-20% vào các ngày cuối tuần để nhiều người tiêu dùng có thể sắm tết.

Một số hệ thống bán lẻ cũng cho biết, vừa qua, đã có một số nhà cung cấp gửi thông báo đề nghị tăng giá sản phẩm do giá xăng dầu, nguyên liệu đầu vào, biến động tỷ giá… nhưng do sức mua vẫn yếu nên các nhà phân phối này đã đàm phán để được giữ giá sản phẩm bình ổn, ít nhất đến hết năm.

Kinh tế khó khăn, cần nhiều chương trình khuyến mãi

Báo cáo mới nhất của Bộ Công thương, cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 12-2023 đã tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù các tháng trong năm, thị trường bán lẻ có phần trầm lắng, nhưng sang tháng 12-2023 lại diễn ra khá sôi động để chuẩn bị phục vụ cho các ngày lễ lớn cuối năm và chào mừng năm mới 2024. Nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm, dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tiếp tục duy trì xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều đơn vị đang tung ra các chương trình kích cầu Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: Wincommerce

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, đến tuần đầu tháng 1-2024, các địa phương như Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Ninh Thuận... đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2024.

Trong đó, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa chủ động chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn, tổ chức các điểm bán hàng cố định, lưu động kết hợp với chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, chương trình bình ổn thị trường để đưa hàng hóa đến tay mọi người dân với giá cả ổn định.

Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng dự báo sức mua tết này vẫn sẽ tăng 10%. Ảnh: Co.opmart

“Dự kiến sức mua năm nay có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm với lượng hàng dự trữ tăng 10-25% so với cùng kỳ”, báo cáo của Bộ Công thương nhận định.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết, trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, để kích cầu tiêu dùng trong nước, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, nhất là trong tháng cận tết.

Sở Công thương của các địa phương như Hà Nội, TPHCM đã nỗ lực làm việc với nhiều đơn vị về việc bình ổn thị trường, tổ chức chương trình khuyến mãi, kết nối cung cầu, đặc biệt là liên kết vùng với các tỉnh, thành khác để tạo nguồn cung hàng hóa ổn định số lượng, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho nhu cầu lớn của hai thành phố lớn này.

Tính chung cả năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.231.800 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm trước (năm 2022 tăng 20%). Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.858.600 tỷ đồng, chiếm 78% tổng mức và tăng 8,6% so với năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 6,9%). Các địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng cao so với năm trước như: Quảng Ninh tăng 12,2%; Bình Dương tăng 11,4%; Hải Phòng tăng 10,4%; Đồng Nai tăng 9,1%; Cần Thơ tăng 8,4%; TPHCM tăng 7,8%; Hà Nội tăng 7,1%; Đà Nẵng tăng 5,9%...

VĂN PHÚC