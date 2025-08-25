Sôi động thị trường ẩm thực chay

Đầu bếp kiểm tra các món chay tại nhà hàng Hoa Mai

Ghi nhận trên địa bàn TPHCM, mùa Vu Lan này, số lượng người dân, du khách quan tâm đến ẩm thực chay tăng đáng kể so với các năm trước. Tại một số siêu thị như Co.opmart, GO!, MM Mega Market… thực phẩm chay bán khá chạy.

Bên cạnh đó, một số khách sạn lớn trên địa bàn TPHCM cũng cho hay, các nhà hàng chay thường đông nghẹt khách mùa Vu Lan. Điển hình như tại khách sạn Viễn Đông (phường Bến Thành), thực khách đến thưởng thức các món ăn khá đông.

Các món chay được trình bày bắt mắt tại khách sạn Viễn Đông

Thực đơn tại đây phong phú như gỏi cuốn mít non, đậu hũ cuộn khoai môn, cơm tấm chay, cà ri kiểu Nhật, mì Udon, bún riêu, bún mắm, lẩu nấm, lẩu tiềm ngũ quả... Món tráng miệng có chè, bánh ngọt, trái cây theo mùa.

Từ nay đến 22-9, khách đặt trước 1 ngày tại khách sạn Viễn Đông được giảm 10%. Ngoài ra, còn có chương trình “Chia sẻ khoảnh khắc – Lan tỏa niềm vui” tặng quà tri ân cho thực khách check-in, đăng ảnh trải nghiệm trên mạng xã hội.

Ẩm thực chay tại khách sạn Viễn Đông

Trong khi đó, tại nhà hàng Hoa Mai (Rex Hotel Saigon), Chay Garden phối hợp Vinamilk tổ chức sự kiện ẩm thực “Vu Lan Chay lành – Mùa Ươm”. Điểm nhấn là tiệc buffet hơn 100 món chay lấy cảm hứng từ hạt, biểu tượng khởi đầu và nuôi dưỡng.

Nguyên liệu quen thuộc như gạo, đậu xanh, hạt sen, đậu đỏ, hạt điều được chế biến thành các món truyền thống hấp dẫn gồm phở chay, bánh xèo, canh chua Nam bộ, gỏi bông điên điển…

Khách lựa chọn món chay tại nhà hàng Hoa Mai (Rex Hotel Saigon)

Lần đầu tiên, Vinamilk giới thiệu kem đặc thuần chay 9 loại hạt vào thực đơn, được dùng làm xốt chấm độc đáo, mang lại trải nghiệm kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Số liệu nghiên cứu từ Grand View Research cho thấy, thị trường thực phẩm thuần chay toàn cầu dự kiến sẽ đạt giá trị khoảng 31 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng mỗi năm 9,6%.

Trên thế giới có khoảng 20% dân số thực hiện chế độ ăn chay, còn tại Việt Nam, con số này được ghi nhận khoảng 10%. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chế độ ăn thực vật, giúp thị trường thực phẩm chay tăng trưởng tốt.

THI HỒNG