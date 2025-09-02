Du khách đắm chìm trong không gian nghệ thuật “Đà Nẵng – Kết nối tương lai”

Tối 2-9, hàng ngàn người dân và du khách tập trung về Bảo tàng Đà Nẵng để thưởng thức chương trình nghệ thuật Da Nang Concert 2025 với chủ đề “Đà Nẵng – Kết nối tương lai”.

Hơn 20 ô cửa tòa nhà Bảo tàng Đà Nẵng được chọn làm sân khấu biểu diễn

Lần đầu tiên, âm nhạc được cất lên trong không gian lịch sử của Bảo tàng Đà Nẵng – nơi lưu giữ ký ức và hành trình phát triển của thành phố bên sông Hàn.

Các nghệ sĩ trình diễn tại chương trình nghệ thuật Da Nang Concert “Đà Nẵng – Kết nối tương lai”

Chương trình gồm 3 phần: Âm vang lịch sử – khơi niềm tự hào, Văn hóa – phát triển, Hòa nhịp quốc tế – kết nối tương lai. Mặt tiền Bảo tàng Đà Nẵng trên đường Bạch Đằng trở thành sân khấu với hơn 20 ô cửa được tận dụng làm phông nền trình diễn ánh sáng và âm nhạc.

Da Nang Concert 2025 mang đến hành trình âm nhạc đa sắc, kết hợp giao hưởng, nhạc dân tộc và nhạc nhẹ, tạo nên trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, thu hút đông đảo công chúng.

Ban tổ chức bố trí màn hình chiếu trong khu vực diễn ra chương trình phục vụ khán giả

Chị Phạm Thị Ngọc Danh (phường Ngũ Hành Sơn) chia sẻ: “Tôi đã đến trước gần 2 tiếng để chọn chỗ. Đây là lần đầu tiên tôi và gia đình được thưởng thức một chương trình âm nhạc đậm chất văn hóa, lịch sử và hoành tráng như thế này”.

Đêm diễn thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi, thưởng thức chương trình

Với sự hòa quyện giữa nghệ thuật và không gian văn hóa – lịch sử, “Đà Nẵng – Kết nối tương lai” trở thành dấu mốc mới, khẳng định khát vọng đổi mới, hội nhập và vị thế đáng sống của TP Đà Nẵng trong kỷ nguyên phát triển mới.

PHẠM NGA