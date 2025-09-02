Đua ghe trên sông Hương phù hợp với tinh thần kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP Huế cho rằng, hoạt động đua ghe trên sông Hương sáng 2-9 hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực, phù hợp với tinh thần kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và không tách rời khỏi không khí chung của cả nước.

Trưa 2-9, liên quan đến câu hỏi, trong lúc cả nước đều hướng về Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, nơi diễn ra những sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của dân tộc, trong khi đó TP Huế vẫn tổ chức giải đua ghe vào sáng 2-9. Việc tổ chức hoạt động này liệu đã thực sự phù hợp với không khí chung của cả nước, khi mà các địa phương khác đều có nhiều hoạt động cùng hướng về sự kiện trọng đại tại Hà Nội.

Tưng bừng giải đua ghe trên sông Hương, sáng 2-9

Đại diện Sở VH-TT TP Huế khẳng định, hoạt động đua ghe trên sông Hương sáng 2-9 hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực, phù hợp với tinh thần kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và không tách rời khỏi không khí chung của cả nước. Bởi, đua ghe là một hoạt động thể thao – văn hóa cộng đồng giàu truyền thống. Từ bao đời nay, người dân xứ Huế vẫn duy trì lễ hội đua ghe như một dịp gắn kết cộng đồng, rèn luyện sức khỏe, thể hiện tinh thần thượng võ. Đây không chỉ là môn thể thao đường thủy mà còn là một biểu tượng văn hóa gắn liền với cuộc sống cư dân ven sông Hương.

Giải đua ghe trên sông Hương, sáng 2-9

Cùng với đó, xét về lịch sử, đua ghe còn kế thừa tinh thần luyện thủy binh từ thời các chúa Nguyễn.

Khi Phú Xuân trở thành thủ phủ Đàng Trong, lực lượng thủy quân tinh nhuệ của chúa Nguyễn đã góp công trong nhiều chiến công chống ngoại xâm. Truyền thống ấy được lưu giữ qua các cuộc đua thuyền, đua ghe như một cách giáo dục tinh thần yêu nước, lòng kiên cường và ý chí vượt khó của dân tộc.

Riêng Huế, đây đã là lần thứ 36 thành phố tổ chức giải đua ghe vào đúng dịp 2-9. Truyền thống này đã trở thành “thương hiệu” của Huế.

"Có thể nói, khi cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình – Hà Nội để tưởng nhớ thời khắc lịch sử trọng đại, tại Huế, người dân cũng hòa chung niềm vui bằng một hình thức kỷ niệm mang bản sắc địa phương, nhưng cùng chung ý nghĩa: tri ân lịch sử, nêu cao tinh thần dân tộc và lan tỏa năng lượng tích cực trong ngày Quốc khánh. Vì vậy, giải đua ghe trên sông Hương không làm “lệch nhịp” với cả nước, mà còn góp phần nhân lên bầu không khí hân hoan, đoàn kết", lãnh đạo Sở VH-TT TP Huế khẳng định.

