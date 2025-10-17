Xã Long Hải, TPHCM: Nhiều mô hình giúp nông dân sản xuất, kinh doanh

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” lan tỏa sâu rộng. Đến nay, toàn xã Long Hải (TPHCM) có 2.805 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Đồng chí Trần Văn Mảng (thứ ba từ phải qua), Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Ngày 17-10, Hội Nông dân xã Long Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo báo cáo, toàn xã có 1.402 phương tiện khai thác hải sản (980 tàu khơi, 422 tàu lộng, 179 tàu gần bờ và 579 tàu hoạt động ven bờ). Kinh tế chủ yếu là khai thác hải sản, các dịch vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ khai thác hải sản; phát triển du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cơ sở sản xuất dây thừng, ngư cụ của nông dân Nguyễn Hữu Hùng, ấp Hải Tân, xã Long Hải tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương

Để hỗ trợ ngư dân liên kết sản xuất, kinh doanh, Hội đã phối hợp với các sở ngành, cấp ủy thành lập Hợp tác xã Dịch vụ - Khai thác thủy sản Quyết Thắng và 38 tổ đoàn kết khai thác hải sản; phát triển 4 chi Hội nghề nghiệp/107 hội viên, 30 tổ Hội nghề nghiệp/193 hội viên, hướng dẫn thành lập 6 Tổ hợp tác với 27 thành viên; xây dựng 3 mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Hội đã cùng cấp ủy Đảng phối hợp tuyên truyền cho hơn 7.500 lượt ngư dân là thuyền viên, thuyền trưởng về công tác chống khai thác thủy sản IUU thông qua các mô hình “Cà phê sáng cùng ngư dân”, “Ăn sáng cùng ngư dân”, “Ngày thứ bảy lắng nghe dân nói”...

Đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải cùng Hội Nông dân tuyên truyền công tác chống khai thác thủy sản IUU tại buổi Cà phê sáng cho ngư dân

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh, khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch. Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, với quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU cho ngành thủy sản.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân TPHCM về việc chỉ định 21 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Long Hải khóa I. Đồng chí Lê Trần Minh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Hải, nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐINH HÙNG