Khuyến khích phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Ngày 17-10, tại trụ sở Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban, nhằm triển khai công tác người cao tuổi trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì cuộc họp

Thông tin tại cuộc họp cho thấy, chính sách chăm lo người cao tuổi (NCT) đã được bao trùm từ an sinh, y tế, văn hóa, thể thao, giao thông, pháp lý đến đời sống tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò NCT.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, nước ta đã bước vào giai đoạn già hóa dân số, từ 9,5 triệu NCT năm 2014 lên 16,5 triệu năm 2025 và dự báo thành nước có dân số già vào 2036. Già hóa dân số đặt ra nhiều thách thức về y tế, an sinh, lao động và dịch vụ cộng đồng, trong khi đời sống một bộ phận NCT, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

Ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội người Cao tuổi Việt Nam cho biết, hiện chúng ta có khoảng 500 cơ sở chăm sóc với 12.000 người đang được chăm sóc, đây là con số quá khiêm tốn. Về vấn đề phát huy, nền kinh tế bạc (hay kinh tế tóc bạc, là khái niệm này mô tả những hoạt động, sản phẩm và dịch vụ được phát triển để đáp ứng nhu cầu của NCT) đang được quan tâm phát triển tại nhiều nước. Do đó, Chính phủ cần xây dựng đề án về phát triển nền kinh tế bạc cũng như kịp thời có các chính sách, giải pháp khuyến khích phát triển các cơ sở chăm sóc NCT.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị phải chuyển mạnh tư duy chính sách, tập trung vào chính sách chăm lo và phát huy vai trò NCT. Phó Thủ tướng cho rằng, có 2 vấn đề nổi lên khi khuyến khích tư nhân xây dựng các cơ sở chăm sóc NCT là đất đai và thuế. Do đó, cần lượng hóa chính sách này nhằm tăng tăng số lượng các cơ sở chăm sóc NCT.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương rà soát, củng cố mạng lưới bệnh viện lão khoa tại các tỉnh, thành, trước hết là có đề án đánh giá hệ thống y tế lão khoa này, hoàn thành trong quý 1-2026.

LÂM NGUYÊN