Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình đi tìm đồng đội vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học và lực lượng chuyên trách đã bền bỉ lần theo từng dấu tích, cẩn trọng bóc tách từng lớp đất với tất cả trách nhiệm và lòng thành kính.

Đó là những ngày miệt mài tìm kiếm, khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM); là những bước chân vượt vách đá cheo leo trên “Lò vôi thế kỷ” Vị Xuyên; đến những bước chân khẩn trương trong triển khai xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Đó cũng là những tháng ngày băng hàng trăm kilômét rừng sâu của các Đội K làm nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia…

Hành trình ấy còn được tiếp sức bởi khoa học công nghệ, từ radar xuyên đất tìm mộ tập thể ở Huế đến công tác lấy mẫu, lưu mẫu và giám định ADN được triển khai chặt chẽ, khoa học tại nhiều địa phương trên cả nước.

Mỗi giọt mồ hôi rơi, mỗi nhát cuốc, mỗi mẩu hài cốt hay kỷ vật tìm được đều mang theo khát vọng chung: sớm đưa các anh trở về với quê hương và vòng tay người thân sau nhiều thập niên mỏi mòn mong đợi.

Đó không chỉ là hành trình tìm lại những người con ưu tú của dân tộc, mà còn là hành trình nối dài đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để sự hy sinh của các anh luôn được đất nước và nhân dân trân trọng, khắc ghi.

Các cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang hành quân lên các điểm cao để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh ở mặt trận Vị Xuyên năm xưa

Đội quy tập 589, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập hài cốt liệt sĩ ở khu vực ven suối xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị

Các lực lượng sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm mộ tập thể liệt sĩ tại Kinh thành Huế, TP Huế

Lực lượng công binh rà soát vật liệu nổ ở khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM. Ảnh: MẠNH THẮNG

Cán bộ, chiến sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng đến khu vực bảo quản, lấy mẫu ADN

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản tại khu vực Nhà quàn hài cốt liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM

Bộ Công an tổ chức lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại TP Hà Nội

NHÓM PV