Đưa Nghị định số 168/2024/NĐ-CP thấm sâu vào cuộc sống

Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2025) đã tạo ra được một sự chuyển biến lớn trong nhận thức của người dân khi tham gia giao thông. Thế nhưng, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, vẫn có nhiều lời lẽ kích động, gây hoang mang trong dư luận.

Tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội vừa phối hợp điều tra, xác minh và đấu tranh với Đặng Hoàng Hà (SN 1973, trú tại Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi xuyên tạc, chống phá Nghị định số 168/2024/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 168).

Trước đó, Đặng Hoàng Hà đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân liên tục đăng tải các bài viết mang nội dung xuyên tạc về cơ chế trừ điểm trên giấy phép lái xe, kèm theo lời lẽ kích động, gây hoang mang trong dư luận. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu, Đặng Hoàng Hà đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Qua vụ việc trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những thông tin sai lệch, chủ động kiểm chứng và phối hợp với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Các trang mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật về xử phạt theo Nghị định 168. Ảnh: CHÍ THẠCH

Có một thực tế là mỗi khi có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, dư luận ít nhiều xuất hiện ý kiến khác nhau. Các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng cơ hội chính trị, thiếu thiện cảm với Việt Nam cũng lợi dụng cơ hội đó để rêu rao những chiêu bài cũ kỹ; bất chấp sự thật mà ra sức bôi đen, xuyên tạc nhằm kích động tâm lý chống đối Đảng, Nhà nước.

Họ cho rằng Nghị định 168 ban hành không đúng trình tự, thủ tục; việc tăng mức phạt không phù hợp với thu nhập của người dân và là một tính toán sai lầm khiến giao thông thêm ách tắc, mất trật tự hơn. Các hình ảnh tắc đường gắn liền với dòng bình luận đổ lỗi cho Nghị định 168 được lan truyền trên mạng xã hội. Một số đối tượng còn bịa đặt ra kịch bản người dân vì sợ bị phạt nặng do vượt đèn đỏ mà mặc kệ, không dám nhường đường cho xe cứu thương…

Ban hành đúng trình tự, thủ tục và được ủng hộ mạnh mẽ

Việc xử phạt những vi phạm về trật tự, an toàn giao thông vốn được thực hiện bởi Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Song, đối chiếu với hoàn cảnh hiện tại, nhiều điều khoản của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP không còn phù hợp, xuất hiện tình trạng “nhờn luật” do mức phạt nhẹ, thiếu sức răn đe. Mặt khác, cũng vào ngày 1-1-2025, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 bắt đầu có hiệu lực. Vì lẽ đó, việc ban hành một nghị định mới tương thích với một bộ luật mới là phù hợp, cần thiết.

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp Hồ Quang Huy khẳng định, Nghị định 168 được ban hành hoàn toàn đúng thủ tục, theo “trình tự rút gọn”, được cấp có thẩm quyền là Thủ tướng Chính phủ đồng ý, phê duyệt.

Một số đối tượng phàn nàn về mức phạt nặng, viện lý do này để bác bỏ, phủ nhận nghị định. Nhưng họ không nhận thức đầy đủ rằng, mức phạt đó không là gì đối với những tổn thất về người và của mà tai nạn giao thông tạo ra. Đó là nỗi mất mát to lớn, kéo dài dai dẳng mà không có tiền bạc, vật chất nào có thể bù đắp được. Ngược lại, những người có thái độ, ý thức tốt khi tham gia giao thông chẳng hề lo ngại, đánh giá rất cao và ủng hộ rất mạnh mẽ cho nghị định này.

Sự ra đời của Nghị định 168 nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, xử phạt đúng, nghiêm những trường hợp sai phạm, cẩu thả, tùy tiện trong tham gia giao thông; bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Với mục đích đó, nghị định góp phần vào việc đảm bảo sự bình yên của xã hội.

Sau hơn nửa tháng triển khai thực hiện, Nghị định 168 đã đi vào cuộc sống. Hàng trăm ngàn trường hợp vi phạm pháp luật giao thông đã bị xử lý, bị xử phạt hành chính, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện tham gia giao thông… Tình hình giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, văn hóa tham gia giao thông được định hình.

Những hiện tượng xấu xí như vượt đèn đỏ, chạy xe theo kiểu “điền vào chỗ trống”, chạy trên vỉa hè, đi ngược chiều đã từng bước được khắc phục. Ý thức, thái độ của người tham gia giao thông ngày càng nâng cao, diện mạo đường sá trở nên khác lạ theo hướng tốt đẹp hơn. Số vụ tai nạn giảm mạnh trên cả ba tiêu chí so với cùng thời gian năm trước.

Mỗi năm, khi tới dịp cận tết, lưu lượng vận chuyển hàng hóa, đặc biệt ở các đô thị lớn, đều gia tăng, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân cũng cao hơn rất nhiều. Những ngày này, tình trạng giao thông nói chung tương đối khó khăn, câu chuyện tắc đường, kẹt xe diễn ra thường xuyên. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực để điều tiết giao thông, sửa chữa những cột đèn tín hiệu bị lỗi, bị hỏng, tìm ra những phương án tối ưu nhất... Nếu chỉ nhìn vào vài sự kiện riêng lẻ rồi quy kết việc thực hiện Nghị định 168 dẫn đến tình trạng giao thông ách tắc là thiếu khách quan, thiếu công tâm.

Thực tế và những con số biết nói mà các cơ quan chức năng dẫn ra trên báo chí mấy ngày vừa qua cho thấy, ưu điểm của việc thực hiện Nghị định 168 là hết sức rõ ràng. Điều quan trọng là chúng ta phải đoàn kết, đồng lòng và tiếp tục có các giải pháp hiệu quả, thiết thực để đưa nghị định lan tỏa, thấm sâu vào ngóc ngách cuộc sống, góp phần đem lại bình yên hơn cho người dân.

TS NGUYỄN QUỲNH ANH