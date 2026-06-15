Trang bị “lá chắn” tài chính cho người dân

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Văn Lang vừa phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cần Giờ và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cần Giờ tổ chức chương trình cộng đồng gắn với chuyên môn ngành Tài chính - Ngân hàng, với chủ đề “An tâm tài chính - Vững bước tương lai”.

ThS Phạm Thị Ngọc Lan chia sẻ các kiến thức ngăn ngừa lừa đảo tài chính và giới thiệu những phương pháp hoạch định tài chính cá nhân đơn giản, dễ áp dụng (ẢNH: BTC)

Kiến thức tài chính từ câu chuyện đời thường

Những ngày qua, câu chuyện nhiều người cao tuổi bị lừa tiền khi tham gia các hợp đồng kỳ nghỉ nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Trước đó, các hình thức lừa đảo khác như tặng thưởng, mua hàng trả góp, mua hàng đa cấp… cũng nhắm đến đối tượng là người lớn tuổi. Trang bị kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, nhận diện các chiêu trò lừa đảo trực tuyến và xây dựng thói quen chi tiêu hợp lý đang trở thành nhu cầu thiết thực của nhiều người dân. Đó cũng là nội dung chính mà “An tâm tài chính - Vững bước tương lai” mang đến người dân xã Cần Giờ, tập trung vào người lao động, thanh niên, và nhất là người lớn tuổi tại địa phương.

Tham dự chương trình có PGS-TS Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng; ThS Phạm Thị Ngọc Lan, giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cần Giờ cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Điểm đặc biệt của chương trình là không đi theo cách truyền đạt kiến thức tài chính khô khan, nhiều thuật ngữ chuyên môn, mà bắt đầu từ những vấn đề rất gần với cuộc sống hàng ngày của người dân: nhận diện các hình thức lừa đảo tài chính phổ biến, tránh những rủi ro về kinh tế liên quan đến môi trường số, cân đối thu - chi trong gia đình, quản lý các khoản vay, tiết kiệm cho tương lai...

Theo PGS-TS Nguyễn Tiến Hoàng, mục tiêu của chương trình không dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức, mà còn giúp người dân hình thành tư duy gìn giữ, bảo vệ và quản lý tài chính bền vững. “Chúng tôi mong mỗi người dân có thể xây dựng cho mình một kế hoạch tài chính phù hợp với điều kiện thực tế. Khi mỗi cá nhân có nền tảng tài chính vững vàng thì gia đình sẽ ổn định hơn, từ đó góp phần xây dựng cộng đồng phát triển, văn minh và thịnh vượng”, PGS-TS Nguyễn Tiến Hoàng chia sẻ.

Còn theo ThS Phạm Thị Ngọc Lan, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, kỹ năng quản lý tài chính không còn là kiến thức dành riêng cho giới chuyên môn mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu của mọi người dân. ThS Phạm Thị Ngọc Lan cho biết: “Chỉ cần thay đổi một số thói quen nhỏ như ghi chép chi tiêu, lập quỹ dự phòng hay cân nhắc kỹ trước khi vay mượn, áp lực tài chính có thể giảm đi đáng kể”.

Xây dựng “lá chắn” trước rủi ro tài chính

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại chương trình là kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo tài chính phổ biến hiện nay. Ngoài các hình thức lừa đảo đã kể trên, hiện các đối tượng còn lợi dụng tâm lý chủ quan của người dân để thực hiện các hành vi lừa đảo trên môi trường số, như gắn đường dẫn (link) giả mạo, ứng dụng độc hại hoặc mã QR thanh toán giả được thiết kế tinh vi.

Tại buổi trao đổi, các báo cáo viên đã đưa ra nhiều tình huống thực tế giúp người dân nhận biết dấu hiệu bất thường trước khi thực hiện giao dịch. Theo các chuyên gia, người dân cần đặc biệt cảnh giác với những mã QR được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc dán đè tại các điểm thanh toán công cộng. Trước khi quét mã, cần kiểm tra nguồn gốc, đối chiếu thông tin người nhận và tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai.

Tham dự chương trình, chị Nguyễn Thị Thu Hồng (47 tuổi, một tiểu thương tại xã Cần Giờ) cho biết, bản thân thường xuyên sử dụng thanh toán điện tử nhưng chưa được hướng dẫn cách đề phòng các hình thức lừa đảo mới. “Trước đây, tôi cứ nghĩ quét mã QR là an toàn. Hôm nay được nghe các ví dụ thực tế mới thấy có nhiều chiêu trò rất tinh vi. Những kiến thức này rất thiết thực vì giúp mình tự bảo vệ tài khoản và tiền bạc của gia đình”, chị Hồng nói.

Thông qua chương trình, kiến thức tài chính được chuyển tải bằng những tình huống gần gũi với đời sống, giúp người dân nâng cao khả năng quản lý tài chính cá nhân, chủ động nhận diện rủi ro và thích ứng tốt hơn với môi trường số. Đây cũng là một trong những hoạt động gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng mà Trường Đại học Văn Lang đang triển khai.

Bên cạnh hoạt động chia sẻ kiến thức, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Văn Lang còn trao tặng 20 phần quà gồm ba lô và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt trên địa bàn xã Cần Giờ.

Sáng 14-6, tại xã Vĩnh Lộc, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Văn Lang phối hợp Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức chương trình “Tích lũy an toàn - Đầu tư bền vững” với mục tiêu nâng cao kiến thức tài chính, cảnh giác với các hành vi lừa đảo qua mạng.

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