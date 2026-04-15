Đức và Ukraine tăng cường hợp tác sản xuất UAV tầm xa

Ngày 15-4, Đức và Ukraine thông báo nâng cấp quan hệ song phương lên thành Đối tác chiến lược và ký kết nhiều thỏa thuận quốc phòng tại Berlin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Các thỏa thuận được ký với sự chứng kiến của Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người hiện có chuyến công du tại Đức. Trong khuôn khổ thỏa thuận, Đức đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine thông qua các dự án sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa ngay trên lãnh thổ châu Âu.

Công ty công nghệ Auterion và doanh nghiệp quốc phòng Ukraine Airlogix sẽ hợp tác chế tạo các UAV tấn công có tầm hoạt động 1.000-1.500 km. Các UAV này có khả năng mang đầu đạn nặng 20-40 kg, cho phép Ukraine mở rộng phạm vi tấn công.

Công ty Quantum Systems, Đức cũng tăng cường hợp tác với các đối tác Ukraine thông qua việc thành lập thêm các liên doanh mới, nâng tổng số dự án hợp tác song phương trong lĩnh vực UAV lên mức cao nhất từ trước đến nay. Động thái này nằm trong khuôn khổ một sáng kiến được Đức thúc đẩy từ năm 2025, sau khi Berlin từ chối cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Kiev song đồng ý hỗ trợ phát triển năng lực UAV. Tính đến cuối năm 2025, các dự án hợp tác quốc phòng song phương đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ tài chính hơn 600 triệu USD.

LÊ VIỆT