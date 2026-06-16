Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất trong hơn 30 năm qua

Ngày 16-6, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã nâng lãi suất chính sách chủ chốt lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm qua, nhằm đối phó với rủi ro lạm phát do giá dầu thô tăng cao và đồng Yen suy yếu.

Ảnh minh họa. Ảnh: LIFE FINANCE

Theo Kyodo, sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, BOJ cũng nâng lãi suất ngắn hạn từ 0,75%. Tuyên bố của BOJ nêu rõ, lạm phát cơ bản có nguy cơ tăng vượt mục tiêu 2% do giá dầu thô tăng. Vì vậy, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng lãi suất chính sách để đáp ứng những diễn biến trong hoạt động kinh tế và giá cả, cũng như các điều kiện tài chính. BOJ cũng lưu ý rủi ro suy thoái kinh tế dường như đã giảm, một phần là nhờ nỗ lực của chính phủ nhằm đảm bảo các nguồn cung nguyên liệu thô thay thế nguồn cung từ Trung Đông.

Dù việc tăng lãi suất chính sách có thể làm nền kinh tế tăng trưởng chậm vì chi phí vay của các công ty tăng lên, hạn chế đầu tư và làm giảm chi tiêu tư nhân, song BOJ nhận thấy cần ưu tiên ứng phó với rủi ro lạm phát.

Việc đồng Yen liên tục giảm xuống vùng 160 Yen/1 USD, bất chấp sự can thiệp vào thị trường tiền tệ từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, cũng làm dấy lên lo ngại về chi phí nhập khẩu tăng cao đối với Nhật Bản.

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