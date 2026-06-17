Mỹ: Phong tỏa bệnh viện sau vụ nổ súng khiến 2 người bị thương

Theo Tân Hoa xã, chiều 16-6 (giờ địa phương), một vụ nổ súng đã xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Wilmington, bang Delaware (Mỹ), khiến 2 người bị thương.

Bệnh viện Wilmington. Ảnh: WHYY

Vụ nổ súng xảy ra tại Bệnh viện Wilmington, nằm cách thành phố Philadelphia khoảng 50 km về phía Tây Nam. Ngay sau vụ việc, nhiều cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm Cảnh sát bang Delaware và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), lập tức có mặt để phong tỏa và phối hợp xử lý hiện trường.

Cơ quan điều tra nhận định vụ nổ súng tại nơi làm việc do mâu thuẫn nội bộ, loại trừ các yếu tố khủng bố hoặc tấn công ngẫu nhiên. Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nghi phạm. Bước đầu, các nguồn tin cho biết đối tượng này có thể từng làm việc tại chính cơ sở xảy ra vụ án với tư cách nhân viên tạm thời.

Theo thông báo từ hệ thống y tế ChristianaCare, đơn vị quản lý Bệnh viện Wilmington, toàn bộ bệnh nhân được chuyển khỏi khoa cấp cứu. Bệnh viện đã thực hiện mọi biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, người chăm sóc và khách thăm.

PHƯƠNG NAM